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«Лион» увеличил предложение по Азмуну до 4 миллионов (RMC Sport)

29 декабря 2021, 23:09
11

«Лион» не оставляет попыток купить зимой нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Французы увеличили предложение до 4 миллионов евро.

С самим иранцем «Лион» уже все согласовал, однако «Зенит» не хочет отпускать Азмуна, пока не найдет ему замену.

  • Азмуна звала и «Севилья».
  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

«Аталанта» мечтает об Азмуне, но его будет тяжело подписать из-за зарплаты (Sky Sport)

Источник: RMC Sport
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Лион Азмун Сердар
Комментарии (11)
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Fusballer
1640810054
Вот жмоты. Азмун столько на ужин в ресторане тратит.
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alefreddy
1640811349
бесплатно уйдет
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PAREVG.
1640815726
Видать они его очень сильно хотят, раз не готовы ждать полгода, чтобы забрать бесплатно.
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momwig_
1640842428
Ну, у Зенита деньги не свои, уйдёт бесплатно и Х с ним
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fhnv
1640845160
вообще не понятно,то уж за 14 хотели брать не отдавали ,то за 4 уже
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portero
1640845952
Смешное предложение, с доплатой тогда уж просили бы. сомнения что и с Азмуном согласовали всё...
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basil2591
1640865345
... пущай перс переходит - да и команда чутка побелеет.
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Hektor 84
1641155599
Опускают члинитец
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