«Лион» увеличил предложение по Азмуну до 4 миллионов (RMC Sport)

«Лион» не оставляет попыток купить зимой нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Французы увеличили предложение до 4 миллионов евро.

С самим иранцем «Лион» уже все согласовал, однако «Зенит» не хочет отпускать Азмуна, пока не найдет ему замену.

Азмуна звала и «Севилья».

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

«Аталанта» мечтает об Азмуне, но его будет тяжело подписать из-за зарплаты (Sky Sport)