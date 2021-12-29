Мончи уговаривал Азмуна перейти в «Севилью». Сердар хочет в Англию или Германию («Матч ТВ»)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун хочет продолжить карьеру в АПЛ или Бундеслиге.

По информации «Матч ТВ», 26-летнего иранца не интересует переход в «Севилью». Директор клуба Рамон Мончи лично прилетал в Петербург на переговоры с игроком, однако он не захотел переезжать в Испанию.

«Севилья» по-прежнему хочет видеть Азмуна у себя, спортивный директор прилетал в Санкт-Петербург, уговаривал Сердара переехать в Испанию.

«Ньюкасл» также заинтересован в приглашении. Есть предложение от «Лиона», но этот не тот вариант, который интересен всем.

Сам Сердар не хочет перебираться в Испанию, а предпочитает варианты с Англией и Германией. Всe еще упирается в личный контракт Азмуна, который смогут потянуть не все клубы, – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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