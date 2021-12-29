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  • Мончи уговаривал Азмуна перейти в «Севилью». Сердар хочет в Англию или Германию («Матч ТВ»)

Мончи уговаривал Азмуна перейти в «Севилью». Сердар хочет в Англию или Германию («Матч ТВ»)

29 декабря 2021, 16:55
3

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун хочет продолжить карьеру в АПЛ или Бундеслиге.

По информации «Матч ТВ», 26-летнего иранца не интересует переход в «Севилью». Директор клуба Рамон Мончи лично прилетал в Петербург на переговоры с игроком, однако он не захотел переезжать в Испанию.

«Севилья» по-прежнему хочет видеть Азмуна у себя, спортивный директор прилетал в Санкт-Петербург, уговаривал Сердара переехать в Испанию.

«Ньюкасл» также заинтересован в приглашении. Есть предложение от «Лиона», но этот не тот вариант, который интересен всем.

Сам Сердар не хочет перебираться в Испанию, а предпочитает варианты с Англией и Германией. Всe еще упирается в личный контракт Азмуна, который смогут потянуть не все клубы, – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

«Аталанта» мечтает об Азмуне, но его будет тяжело подписать из-за зарплаты (Sky Sport)

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Зенит Севилья Азмун Сердар
Комментарии (3)
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Frankfurt Am Main
1640786485
Он сам не знает куда он хочет, видимо передозировка газа у него.
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vladimir-7
1640788138
В чем проблема, кто больше даст ЗП, туда и нырнет Азмун
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VVM1964
1640800533
Из газового плена не вырвешься !!! )))
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