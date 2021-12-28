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    «Аталанта» мечтает об Азмуне, но его будет тяжело подписать из-за зарплаты (Sky Sport)

    «Аталанта» интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

    По информации Sky Sport Italia, клуб из Бергамо хочет подписать нападающего в пару к Дувану Сапате и рассматривает Азмуна в качестве приоритетного варианта.

    «Аталанта» мечтает подписать Азмуна, но сделать это будет трудно по финансовым причинам. Итальянский клуб готов платить Азмуну максимум 2 миллиона евро в год, в то время как другие клубы предлагают ему контракт на 3,5 миллиона евро.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3095

      ААМ 4 секунды назад

      Мечтать не вредно.

      0
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      Рейтинг: +1520

      Sancho010365 34 минуты назад

      Не знаю на сколько хватит Аталанты, команда красивая и Азмун бы подошёл итальянцам. Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +4233

      FENIX-SL 54 минуты назад

      мечтает?
      что с переводом то

      2
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      Рейтинг: +144

      кaстрюлька > FENIX-SL 48 минут назад

      Сколько платят новостникам, на столько и переводят.
      Одни делают вид, что платят, другие делают вид, что постят нормально переведённые новости

      0
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      Рейтинг: +16

      Дубина 1 час назад

      А баклажаны пятеру платят и в хвост не дуют) бабло то казенное - не жалко!!!
      А топ клубы европейские двушку не могут платить((( Позор голубятни.....

      1
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      Рейтинг: +9030

      Alekxei Z. 1 час назад

      Надо свои хотелки , соизмерять со своими возможностями.
      "Мечтают"...даже аппетит пропал.

      1
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      Рейтинг: +144

      кaстрюлька 1 час назад

      Просите президента поднять пенсионный возраст и освободившиеся средства направить на покупку этого "молодого талиба"

      2
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      Рейтинг: +16

      Дубина 1 час назад

      А дзюба не против будет ухода своей иранской подружки?

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