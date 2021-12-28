Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аталанта» мечтает об Азмуне, но его будет тяжело подписать из-за зарплаты (Sky Sport)

«Аталанта» мечтает об Азмуне, но его будет тяжело подписать из-за зарплаты (Sky Sport)

28 декабря 2021, 21:46
7

«Аталанта» интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

По информации Sky Sport Italia, клуб из Бергамо хочет подписать нападающего в пару к Дувану Сапате и рассматривает Азмуна в качестве приоритетного варианта.

«Аталанта» мечтает подписать Азмуна, но сделать это будет трудно по финансовым причинам. Итальянский клуб готов платить Азмуну максимум 2 миллиона евро в год, в то время как другие клубы предлагают ему контракт на 3,5 миллиона евро.

  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Азмун не перейдет в «Лион» зимой. «Зенит» не нашел ему замену (Sport24)

Источник: Sky Sport
Италия. Серия А Зенит Аталанта Азмун Сердар
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sancho010365
1640720842
Не знаю на сколько хватит Аталанты, команда красивая и Азмун бы подошёл итальянцам. Посмотрим.
Ответить
ААМ
1640722921
Мечтать не вредно.
Ответить
rtyu657
1640723264
Вам не кажется, что практически все топ команды начали вдруг сливать игры? Вам не кажется это подозрительным? Если не хочешь перед Новым Годом слить последние деньги советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru Сейчас там раздают прогнозы на лево и на право, есть реальный шанс заработать нормальные деньги даже новичку! Короче братишка, я дал инфу а ты смотри сам...
Ответить
portero
1640743277
Азмун имеет шанс остаться в Зените, если дело в зарплате...
Ответить
mamba9090909
1640768664
Мечтать не вредно, но Азмун остаётся в Зените.
Ответить
Главные новости
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
2
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
17
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
19:30
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+