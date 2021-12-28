«Аталанта» мечтает об Азмуне, но его будет тяжело подписать из-за зарплаты (Sky Sport)

«Аталанта» интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

По информации Sky Sport Italia, клуб из Бергамо хочет подписать нападающего в пару к Дувану Сапате и рассматривает Азмуна в качестве приоритетного варианта.

«Аталанта» мечтает подписать Азмуна, но сделать это будет трудно по финансовым причинам. Итальянский клуб готов платить Азмуну максимум 2 миллиона евро в год, в то время как другие клубы предлагают ему контракт на 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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