«Зенит» просит у «Лиона» 4,5 миллиона за Азмуна (Экрем Конур)

Стало известно, какую сумму «Зенит» хочет выручить за продажу нападающего Сердара Азмуна в «Лион».
По информации журналиста Экрема Конура, российский клуб просит у «Лиона» 4,5 миллиона евро за иранца. Ранее «Зенит» отклонил предложение французов в размере 3 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что на Азмуна также претендует «Ньюкасл».
- В этом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Источник: твиттер Экрема Конура
Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 151 тысячи подписчиков.