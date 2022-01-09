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    «Зенит» просит у «Лиона» 4,5 миллиона за Азмуна (Экрем Конур)

    Стало известно, какую сумму «Зенит» хочет выручить за продажу нападающего Сердара Азмуна в «Лион».

    По информации журналиста Экрема Конура, российский клуб просит у «Лиона» 4,5 миллиона евро за иранца. Ранее «Зенит» отклонил предложение французов в размере 3 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось, что на Азмуна также претендует «Ньюкасл».
    • В этом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Экрема Конура

    Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 151 тысячи подписчиков.

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    09.01.2022 23:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      dgdh54 29 минут назад


      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +887

      Форвард 79 42 минуты назад

      Зенит, через пару дней делайте ход конем, предлагайте Лиону за 3, но с условием оставления Азмуна в аренде до конца сезона.
      Лион уже загорелся и может согласится, что бы Азмун до лета не передумал и не ушел к другим, а Зеня и бабки получит и игрок по факту контракт доиграет

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      Рейтинг: +41

      ЖивиФутболом 48 минут назад

      4,5 ляма. дзюбе на новую дрочилку с озона?)

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      Рейтинг: +1052

      Сергей Каспийский 57 минут назад

      Лучше продать за те же деньги в СОЧИ :)

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      Рейтинг: +18383

      derrik2000 59 минут назад

      Хоть что-то но ДАЙТЕ! )))
      Не. Не дадут.
      Летом бесплатно уйдёт куда хочет.

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