«Зенит» просит у «Лиона» 4,5 миллиона за Азмуна (Экрем Конур)

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Стало известно, какую сумму «Зенит» хочет выручить за продажу нападающего Сердара Азмуна в «Лион».
По информации журналиста Экрема Конура, российский клуб просит у «Лиона» 4,5 миллиона евро за иранца. Ранее «Зенит» отклонил предложение французов в размере 3 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что на Азмуна также претендует «Ньюкасл».
- В этом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 151 тысячи подписчиков.