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«Зенит» просит у «Лиона» 4,5 миллиона за Азмуна (Экрем Конур)

9 января 2022, 23:24
12

Стало известно, какую сумму «Зенит» хочет выручить за продажу нападающего Сердара Азмуна в «Лион».

По информации журналиста Экрема Конура, российский клуб просит у «Лиона» 4,5 миллиона евро за иранца. Ранее «Зенит» отклонил предложение французов в размере 3 миллионов евро.

  • Ранее сообщалось, что на Азмуна также претендует «Ньюкасл».
  • В этом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Источник: твиттер Экрема Конура

Турецкий футбольный комментатор и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 151 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Лион Азмун Сердар
Комментарии (12)
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derrik2000
1641760070
Хоть что-то но ДАЙТЕ! ))) Не. Не дадут. Летом бесплатно уйдёт куда хочет.
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ЖивиФутболом
1641760724
4,5 ляма. дзюбе на новую дрочилку с озона?)
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Форвард 79
1641761108
Зенит, через пару дней делайте ход конем, предлагайте Лиону за 3, но с условием оставления Азмуна в аренде до конца сезона. Лион уже загорелся и может согласится, что бы Азмун до лета не передумал и не ушел к другим, а Зеня и бабки получит и игрок по факту контракт доиграет
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dgdh54
1641761915
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Вомбат
1641764231
Очень сомнительно. Азмун - важнейший игрок для команды. Зениту наверняка важнее пройти, как можно дальше в ЛЕ, чем выручить жалкие 4.5 млн евро, зато почти наверняка вылететь от Бетиса. Да и с золотом без Азмуна можно пролететь. Лион же хочет иметь или Азмуна или равноценного форварда в составе не позже начала февраля. Я уже забыл, кто у них альтернатива Азмуну, но помню, что она есть. А главное, агент Азмуна перед Новым годом сказал, что тот хочет доиграть контракт в Зените, а потом уйти свободным агентом. Так что в Лион он едва ли сейчас уйдет.
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Дядя Серёжа
1641777307
А почём брали?
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PAREVG.
1641778458
Он летом тогда вообще бесплатно уйдет. И есть у меня подозрение, что оставшиеся матчи, он особо напрягаться не будет, или больничный инициирует, или просто будет все матчи проводить в режиме тренировки, чтобы, не дай Бог, травму не получить. Я бы на месте Миллера, отпустил сейчас за трешку...
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paracetamol
1641790192
Крохоборничают что-то. 30 надо просить!
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petrucho-spb
1641832362
4,5 и кого же взять???, так и ЛЧ можно упустить. Не забиваешь ты забивают тебе. Да есть бразилы ,но без хороших напов никак. Аренда напа? Это кот в мешке. В любом случае мы ничего не решаем. Лучше пусть останется, если равноценно замены нет. Ну и мнение Иранца надо учитывать, а то вообще хрен забьёт.
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