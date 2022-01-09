«Зенит» просит у «Лиона» 4,5 миллиона за Азмуна (Экрем Конур)

Стало известно, какую сумму «Зенит» хочет выручить за продажу нападающего Сердара Азмуна в «Лион».

По информации журналиста Экрема Конура, российский клуб просит у «Лиона» 4,5 миллиона евро за иранца. Ранее «Зенит» отклонил предложение французов в размере 3 миллионов евро.