«Боруссия» не будет увольнять Боша из-за отсутствия альтернатив

Как сообщает немецкая пресса, дортмундская «Боруссия» не планирует увольнять главного тренера команды Петера Боша из-за отсутствия альтернатив. Генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор Михаэль Цорк не верят, что на данный момент смогут найти долгосрочную замену 54-летнему голландскому специалисту.

Напомним, что в рамках 13-го тура Бундеслиги «Боруссия» упустила победу в матче с «Шальке», ведя по ходу игры в четыре мяча (4:4).

«Боруссия» стала ужасной. На это невозможно смотреть