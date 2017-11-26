Тренер «Боруссии» Д: «Игра с «Шальке» была сумасшедшей. Не может быть такого, что команда упускает счет 4:0»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош подвел итог матча 13 тура Бундеслиги против «Шальке» (4:4). Отметим, что «шмели» вели в счете 4:0.

«Это был сумасшедший матч. Трудно верится, что все это было на самом деле. Не бывает такого, что команда упускает счет 4:0. Наверное, это случилось потому, что мы перестали играть в свою игру во втором тайме. В итоге пропустили мячи, которые не должны были пропускать», – сказал Бош.

«Боруссия», лидировавшая по ходу первых туров, теперь идет на пятом месте.