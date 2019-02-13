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    Тренер «Байера»: «Краснодар» давно не играл. Это наше преимущество»

    Главный тренер «Байера» Петер Бош поговорил о предстоящем первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара». Голландец назвал преимущество немцев.

    «Конечно, для нас является преимуществом то, что «Краснодар» давно не играл. Русские привыкли, что у них есть зимняя пауза, так что это будет минимальное преимущество.

    Для «Краснодара» ценно то, что они играют дома. Мы не получим очки за одно название «фавориты». Это красивое слово для журналистов и фанатов. Важно только то, как мы будем играть завтра», – сказал Бош.

    • «Байер» в Бундеслиге идет шестым.
    • На групповом этапе Лиги Европы немцы заняли первое место.
    • Последний раз «Байер» играл в России в 2016 году – против ЦСКА (2:2).

    Источник: «Чемпионат»

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    13.02.2019 19:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 февраля 2019, 22:58

      Не знаю точно, но предполагаю, что будет 2:1 в нашу пользу. На ставках не играю,но ошибаюсь редко.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 22:29

      Сдаваться заранее нельзя. Удачи Краснодару.

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 февраля 2019, 21:21

      Но и недостаток тоже. Как в такой ситуации оценивать и готовиться к сопернику? Так что на эффекте неожиданности Краснодар вполне может выехать в первом матче. У второго будет уже несколько иная специфика. Удачи быкам!

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 февраля 2019, 20:14

      изначально на краснодар больше надежды......

      2
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      Рейтинг: +29

      YRIY NAPOLEON 13 февраля 2019, 19:46

      НИчья или П2

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 февраля 2019, 19:41

      Надежда умирает последней. "Байер" не "Байерн".

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Агасфер 13 февраля 2019, 20:10

      Тут еще вопрос, кто щас сильнее, байер или байерн

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