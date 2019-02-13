Тренер «Байера»: «Краснодар» давно не играл. Это наше преимущество»

Главный тренер «Байера» Петер Бош поговорил о предстоящем первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара». Голландец назвал преимущество немцев.

«Конечно, для нас является преимуществом то, что «Краснодар» давно не играл. Русские привыкли, что у них есть зимняя пауза, так что это будет минимальное преимущество.

Для «Краснодара» ценно то, что они играют дома. Мы не получим очки за одно название «фавориты». Это красивое слово для журналистов и фанатов. Важно только то, как мы будем играть завтра», – сказал Бош.