Бош: «Боруссия» показала, что может играть на высоком уровне»

Главный тренер «Боруссии» Петер Бош уверен, что даже неудачная по результату игра против «Реала» должна добавить уверенности дортмундцам.

«Мы плохо начали, но затем заиграли лучше и сравняли счет. Надо было показать, что мы можем играть на этом уровне, и в обоих таймах нам это удалось. Думаю, это добавит нам уверенности», – сказал после матча Бош.

Игра шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд завершилась со счетом 3:2. Испанцы заняли второе место по итогам турнира с 13 очками, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. Представители Германии продолжат выступления весной в плей-офф Лиги Европы.