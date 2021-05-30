Бош – после назначения в «Лион»: «Моя философия – привлекательный атакующий футбол. Ведь мы играем для фанатов, а не для себя»

Новый главный тренер «Лиона» Петер Бош объяснил свою философию. Он пообещал атакующий футбол.
«Я очень счастлив быть здесь, в большом клубе. У меня есть философия производить атакующий и привлекательный футбол, потому что мы играем для болельщиков, а не для себя.
Но, очевидно, все зависит от игроков в команде. Я предпочитаю техничных и умных игроков», – сказал Бош.
- Бош стал 4-м нидерландским тренером в Лиге 1 и 1-м с 1998 года.
- Последним тренером «Лиона» был Руди Гарсия.
- Бош доходил с «Аяксом» до финала Лиги Европы.
Источник: GFFN