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    Бош – после назначения в «Лион»: «Моя философия – привлекательный атакующий футбол. Ведь мы играем для фанатов, а не для себя»

    Новый главный тренер «Лиона» Петер Бош объяснил свою философию. Он пообещал атакующий футбол.

    «Я очень счастлив быть здесь, в большом клубе. У меня есть философия производить атакующий и привлекательный футбол, потому что мы играем для болельщиков, а не для себя.

    Но, очевидно, все зависит от игроков в команде. Я предпочитаю техничных и умных игроков», – сказал Бош.

    • Бош стал 4-м нидерландским тренером в Лиге 1 и 1-м с 1998 года.
    • Последним тренером «Лиона» был Руди Гарсия.
    • Бош доходил с «Аяксом» до финала Лиги Европы.

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    Источник: GFFN

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