Бош – после назначения в «Лион»: «Моя философия – привлекательный атакующий футбол. Ведь мы играем для фанатов, а не для себя»

Новый главный тренер «Лиона» Петер Бош объяснил свою философию. Он пообещал атакующий футбол.

«Я очень счастлив быть здесь, в большом клубе. У меня есть философия производить атакующий и привлекательный футбол, потому что мы играем для болельщиков, а не для себя.

Но, очевидно, все зависит от игроков в команде. Я предпочитаю техничных и умных игроков», – сказал Бош.