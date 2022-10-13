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Петер Бош
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
3
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
3
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20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорого игрока Англии
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20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
2
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
4
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
7
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
3
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
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16:58
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16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
11
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
1
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
2
16:27
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Петер Бош - новости
Тренер
Имя
Петер
Фамилия
Бош
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
21 ноября 1963
Статистика
Новости
Статьи
30 января
21:47
Сборная Бельгии выбирает между Тедеско и еще одним тренером
3
13 октября 2022
21:27
В Лиге 1 за день 4 клуба поменяли тренеров. Это рекорд
18 апреля 2022
07:58
Бош продолжит тренировать «Лион» в следующем сезоне. Команда идет восьмой в Лиге 1
10 января 2022
11:50
Тренер «Лиона» Бош – об Азмуне: «Надеюсь, этот трансфер состоится»
2
28 августа 2021
00:11
Лига 1. «Лион» в меньшинстве обыграл в гостях «Нант», добившись первой победы при Боше
22 августа 2021
15:55
Лига 1. «Лион» обменялся тремя голами с «Клермоном» и по-прежнему не побеждает при Боше
15 августа 2021
15:58
Лига 1. «Лион» крупно уступил «Анжеру» и идет при Боше без побед
9 августа 2021
20:41
«Лион» интересуется Азмуном
6
30 мая 2021
14:02
Бош – после назначения в «Лион»: «Моя философия – привлекательный атакующий футбол. Ведь мы играем для фанатов, а не для себя»
1
29 мая 2021
19:59
Фото
Бош возглавил «Лион»
1
23 марта 2021
13:30
«Байер» уволил Боша с поста главного тренера
26 ноября 2019
23:34
Бош: «Если в первой игре «Байер» подарил «Локомотиву» два гола, то сегодня таких ошибок не допускали»
2
25 ноября 2019
20:17
Бош: «Алексей Миранчук – очень хороший футболист. Но уровень ли «Ювентуса»?
5
19:17
Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»
4
13 февраля 2019
21:10
Тренер «Байера»: «Нам нужно разбить «Краснодар»
7
19:36
Тренер «Байера»: «Краснодар» давно не играл. Это наше преимущество»
7
23 декабря 2018
14:24
Бош сменил Херрлиха на посту главного тренера «Байера». Немцы – соперник «Краснодара» в ЛЕ
5
11 декабря 2017
19:06
Источник: Бош возглавит «Кельн»
4
10 декабря 2017
16:50
Бош – после отставки: «Желаю «Боруссии» всего наилучшего. Буду крестить за вас пальцы»
1
14:15
Фото
Бош уволен из дортмундской «Борусии», команду возглавил Штегер
7
9 декабря 2017
23:09
«Боруссия» Д в воскресенье объявит об отставке главного тренера Боша
11
7 декабря 2017
07:30
Бош: «Боруссия» показала, что может играть на высоком уровне»
6 декабря 2017
09:32
Бош: «Обамеянг – ужасный игрок. Надеюсь, что он не перейдет в «Реал»
8
4 декабря 2017
08:45
«Боруссия» не намерена увольнять Боша
1
29 ноября 2017
07:15
Бош может покинуть дортмундскую «Боруссию» до конца декабря
26 ноября 2017
19:54
«Боруссия» не будет увольнять Боша из-за отсутствия альтернатив
7
08:49
Тренер «Боруссии» Д: «Игра с «Шальке» была сумасшедшей. Не может быть такого, что команда упускает счет 4:0»
2
21 ноября 2017
12:39
Дортмундская «Боруссия» может уволить Боша в случае проигрыша «Тоттенхэму» и «Шальке»
4
9 ноября 2017
07:06
Маттеус сравнил Боша с Анчелотти
5 ноября 2017
07:19
Тренер «Боруссии» Д Бош верит, что его команда может догнать «Баварию»
1
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