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    Петер Бош - статистика

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Бош
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 21 ноября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лион 15 6 6 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2022 Лион 2 : 1 Аяччо
    07.09.2022 Лорьян 3 : 1 Лион
    19.08.2022 Лион 4 : 1 Труа
    28.08.2022 Реймс 1 : 1 Лион
    31.08.2022 Лион 2 : 1 Осер
    03.09.2022 Лион 5 : 0 Анжер
    11.09.2022 Монако 2 : 1 Лион
    18.09.2022 Лион 0 : 1 ПСЖ
    02.10.2022 Ланс 1 : 0 Лион
    07.10.2022 Лион 1 : 1 Тулуза
    16.10.2022 Ренн 3 : 2 Лион
    22.10.2022 Монпелье 1 : 2 Лион
    30.10.2022 Лион 1 : 0 Лилль
    06.11.2022 Марсель 1 : 0 Лион
    11.11.2022 Лион 1 : 1 Ницца
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