Петер Бош - статистика
Тренер
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Бош
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|21 ноября 1963
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Бош
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|21 ноября 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лион
|15
|6
|6
|3
|Дата
|Матч
|05.08.2022
|Лион
|2 : 1
|Аяччо
|07.09.2022
|Лорьян
|3 : 1
|Лион
|19.08.2022
|Лион
|4 : 1
|Труа
|28.08.2022
|Реймс
|1 : 1
|Лион
|31.08.2022
|Лион
|2 : 1
|Осер
|03.09.2022
|Лион
|5 : 0
|Анжер
|11.09.2022
|Монако
|2 : 1
|Лион
|18.09.2022
|Лион
|0 : 1
|ПСЖ
|02.10.2022
|Ланс
|1 : 0
|Лион
|07.10.2022
|Лион
|1 : 1
|Тулуза
|16.10.2022
|Ренн
|3 : 2
|Лион
|22.10.2022
|Монпелье
|1 : 2
|Лион
|30.10.2022
|Лион
|1 : 0
|Лилль
|06.11.2022
|Марсель
|1 : 0
|Лион
|11.11.2022
|Лион
|1 : 1
|Ницца