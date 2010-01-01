Турниры:
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:45
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:30
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|21 тур
|11 февраля, суббота
|22:00
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|19 тур
|28 января, суббота
|18:30
|ПСВ
|2:0
|Гоу Эхед Иглс
|18 тур
|24 января, вторник
|20:45
|Эммен
|1:0
|ПСВ
|17 тур
|21 января, суббота
|22:00
|ПСВ
|1:0
|Витесс
|16 тур
|15 января, воскресенье
|16:30
|Фортуна
|2:2
|ПСВ
|15 тур
|7 января, суббота
|23:00
|ПСВ
|0:0
|Спарта
|14 тур
|12 ноября, суббота
|23:00
|ПСВ
|0:1
|АЗ Алкмаар
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:45
|Аякс
|1:2
|ПСВ
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|ПСВ
|3:0
|НЕК
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|4:2
|ПСВ
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|15:30
|ПСВ
|6:1
|Утрехт
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|17:45
|Херенвен
|0:1
|ПСВ
|8 тур
|1 октября, суббота
|17:30
|Камбур
|3:0
|ПСВ
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|ПСВ
|4:3
|Фейеноорд
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:30
|ПСВ
|1:0
|РКС Ваалвейк
|5 тур
|3 сентября, суббота
|19:45
|Твенте
|2:1
|ПСВ
|3 тур
|31 августа, среда
|19:45
|ПСВ
|7:1
|Волендам
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|15:30
|Экселсиор
|1:6
|ПСВ
|2 тур
|13 августа, суббота
|19:45
|Гоу Эхед Иглс
|2:5
|ПСВ
|1 тур
|6 августа, суббота
|21:00
|ПСВ
|4:1
|Эммен