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    ПСВ - результаты

    Город Эйндховен
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт http://www.psv.nl/
    Стадион Филипс
    Тренер Руд ван Нистелрой
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:45 ПСВ 3:1 Твенте
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:30 Утрехт 2:2 ПСВ
    21 тур
    		11 февраля, суббота 22:00 ПСВ 6:0 Гронинген
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:2 ПСВ
    19 тур
    		28 января, суббота 18:30 ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс
    18 тур
    		24 января, вторник 20:45 Эммен 1:0 ПСВ
    17 тур
    		21 января, суббота 22:00 ПСВ 1:0 Витесс
    16 тур
    		15 января, воскресенье 16:30 Фортуна 2:2 ПСВ
    15 тур
    		7 января, суббота 23:00 ПСВ 0:0 Спарта
    14 тур
    		12 ноября, суббота 23:00 ПСВ 0:1 АЗ Алкмаар
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:45 Аякс 1:2 ПСВ
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 16:30 ПСВ 3:0 НЕК
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 15:30 Гронинген 4:2 ПСВ
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 15:30 ПСВ 6:1 Утрехт
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 17:45 Херенвен 0:1 ПСВ
    8 тур
    		1 октября, суббота 17:30 Камбур 3:0 ПСВ
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 4:3 Фейеноорд
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 1:0 РКС Ваалвейк
    5 тур
    		3 сентября, суббота 19:45 Твенте 2:1 ПСВ
    3 тур
    		31 августа, среда 19:45 ПСВ 7:1 Волендам
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 15:30 Экселсиор 1:6 ПСВ
    2 тур
    		13 августа, суббота 19:45 Гоу Эхед Иглс 2:5 ПСВ
    1 тур
    		6 августа, суббота 21:00 ПСВ 4:1 Эммен
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