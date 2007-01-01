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Нидерланды. Эредивизие
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ПСВ
Результаты
€ 249,50 млн
ПСВ - результаты матчей
Эйндховен
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Филипс
Сайт:
http://www.psv.nl/
Тренер:
Петер Бош
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027
Нидерланды. Кубок. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026
Нидерланды. Кубок. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025
Суперкубок Нидерландов. 2024
Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Суперкубок Нидерландов. 2023
Лига Европы. 2022/2023
Голландия. Эредивизие. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2021/2022
Голландия. Эредивизие. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Лига чемпионов. 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2016/2017
Лига чемпионов. 2015/2016
Голландия. Эредивизие. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Голландия. Эредивизие. 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Кубок Йохана Кройфа. 2012
Голландия. Кубок. Плей-офф 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Голландия. Эредивизие. 2011/2012
Товарищеские матчи. 2011
Лига Европы. 2010/2011
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Чемпионат Голландии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2008/2009
Суперкубок Голландии. 2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
Кубок РЖД. Финал 2007
Кубок РЖД. 1/2 финала 2007
04.11 | 23:00
ПСВ
1 : 2
Брюгге
20.10 | 22:00
Порту
0 : 1
ПСВ
13.10 | 22:00
РБ Лейпциг
1 : 0
ПСВ
10.09 | 19:45
ПСВ
1 : 1
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