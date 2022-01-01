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Нидерланды. Эредивизие
Команды
ПСВ
Состав
€ 249,50 млн
ПСВ - состав команды
Эйндховен
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Филипс
Сайт:
http://www.psv.nl/
Тренер:
Петер Бош
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
32
Коварж Матей
Вра
26
€ 8 млн
1
Олий Ник
Вра
31
€ 2 млн
24
Шикс Ник
Вра
22
€ 0.5 млн
2
Гертрейда Лютсхарел
Защ
26
€ 20 млн
3
Гасиоровски Ярек
Защ
21
€ 18 млн
17
Жуниор Мауро
Защ
27
€ 18 млн
8
Дест Серджино
Защ
26
€ 18 млн
4
Обиспо Армандо
Защ
27
€ 4 млн
36
Кюн Вессел
Защ
20
€ 0.5 млн
6
Фламинго Райан
Защ
23
-
10
Ваннер Пауль
Пол
20
€ 22 млн
22
Схаутен Йерди
Пол
29
€ 20 млн
20
Тил Гус
Пол
28
€ 15 млн
21
Мейнанс Свен
Пол
26
€ 15 млн
24
Сано Кодаи
Пол
23
€ 12 млн
35
Ayoni Santos
Пол
-
9
Пепи Рикардо
Нап
23
€ 30 млн
27
Ман Деннис
Нап
28
€ 15 млн
7
ван Боммел Рубен
Нап
22
€ 10 млн
19
Байрактаревич Эсмир
Нап
21
€ 8 млн
25
Сильдийя Кильянн
Нап
24
€ 7 млн
14
Плеа Алассан
Нап
33
€ 2.5 млн
18
Костич Филип
Нап
34
€ 2 млн
5
Перишич Иван
Нап
37
€ 1.2 млн
23
Бро Хансен Миккель
Нап
17
€ 0.8 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 9
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