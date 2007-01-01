Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
20
5
15
12
4
4
0
0
13
7
6
12
4
3
1
0
8
3
5
10
4
3
0
1
19
6
13
9
4
3
0
1
14
6
8
9
4
3
0
1
12
6
6
9
4
3
0
1
12
7
5
9
4
3
0
1
14
10
4
9
4
3
0
1
11
7
4
9
4
3
0
1
8
4
4
9
4
3
0
1
8
6
2
9
4
3
0
1
7
5
2
9
4
2
2
0
12
5
7
8
4
2
1
1
7
4
3
7
4
2
0
2
8
6
2
6
4
2
0
2
10
9
1
6
4
2
0
2
8
8
0
6
4
2
0
2
8
9
-1
6
4
1
2
1
6
11
-5
5
4
1
1
2
10
8
2
4
4
1
1
2
4
4
0
4
4
1
1
2
9
10
-1
4
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
1
1
2
3
4
-1
4
4
1
1
2
4
9
-5
4
4
1
0
3
6
7
-1
3
4
1
0
3
6
11
-5
3
4
1
0
3
8
14
-6
3
4
1
0
3
5
11
-6
3
4
1
0
3
5
11
-6
3
4
1
0
3
4
10
-6
3
4
1
0
3
4
11
-7
3
4
1
0
3
4
16
-12
3
4
0
1
3
5
9
-4
1
4
0
1
3
4
10
-6
1
4
0
0
4
1
17
-16
0
Команда
2
4
6
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
9
1
8
6
2
2
0
0
10
3
7
6
2
2
0
0
8
1
7
6
2
2
0
0
8
2
6
6
2
2
0
0
7
2
5
6
2
2
0
0
6
2
4
6
2
2
0
0
6
4
2
6
2
2
0
0
5
3
2
6
2
2
0
0
4
2
2
6
3
1
2
0
6
5
1
5
2
1
1
0
7
2
5
4
2
1
1
0
7
4
3
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
1
0
1
4
2
1
0
1
7
4
3
3
1
1
0
0
3
0
3
3
2
1
0
1
7
5
2
3
2
1
0
1
5
3
2
3
2
1
0
1
7
6
1
3
2
1
0
1
5
4
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
3
1
0
2
4
4
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
1
0
1
3
7
-4
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
0
2
3
5
-2
0
2
0
0
2
4
7
-3
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
2
0
0
2
1
11
-10
0
Команда
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
2
2
0
0
10
2
8
6
2
2
0
0
5
2
3
6
2
2
0
0
3
0
3
6
2
2
0
0
7
5
2
6
2
2
0
0
6
4
2
6
2
1
1
0
5
3
2
4
2
1
0
1
11
4
7
3
2
1
0
1
8
6
2
3
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
6
5
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
5
5
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
1
0
0
1
2
3
-1
0
2
0
0
2
5
7
-2
0
2
0
0
2
2
6
-4
0
2
0
0
2
2
7
-5
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
2
0
0
2
3
9
-6
0
2
0
0
2
2
8
-6
0
2
0
0
2
2
8
-6
0
1
0
0
1
0
6
-6
0
2
0
0
2
1
8
-7
0
3
0
0
3
1
14
-13
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире