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    Намли: «Не понял, за что меня удалили в матче с «Рубином». Возникло чувство, что судья сыграл против нас»

    Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли прокомментировал свое удаление в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

    • 25-летний датчанин получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время.
    • Футболиста удалили за два предупреждения.
    • Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным.

    «Мяч был в воздухе. Я пошел на него, а затем увидел, что соперник пытается сыграть головой. Я пытался убрать ногу. Я всегда играю чисто. Я такой игрок. Я не знаю, за что мне дали вторую желтую карточку. Я не понимаю, почему мне дали первый «горчичник». Я делал подкат, сыграл в мяч, коснулся его.

    У меня возникло чувство, что судья сыграл против нас. Я не понял, за что мне дали две желтых карточки. Я не понял, почему судья добавил семь минут ко второму тайму.

    Это будет опытом для меня. Это моя вторая красная карточка в жизни. Я рад, что команда собралась. Парни справились, показали бойцовские качества. Они продолжали создавать опасные моменты у чужих ворот, играя вдесятером. Это ментальность. Ее нужно демонстрировать весь сезон», – сказал Намли.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +843

      Boeung777 38 минут назад

      Тебе пока не понять, это Россия, детка.

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      Рейтинг: +304

      Chingis17rus 52 минуты назад

      Каждый матч виновных ищет

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      Рейтинг: +414

      Elisey13 1 час назад

      Опасная игра! А 7 мину это нормально)) Чувтва иногда подводят!

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