Намли: «Не понял, за что меня удалили в матче с «Рубином». Возникло чувство, что судья сыграл против нас»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли прокомментировал свое удаление в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

25-летний датчанин получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время.

Футболиста удалили за два предупреждения.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным.

«Мяч был в воздухе. Я пошел на него, а затем увидел, что соперник пытается сыграть головой. Я пытался убрать ногу. Я всегда играю чисто. Я такой игрок. Я не знаю, за что мне дали вторую желтую карточку. Я не понимаю, почему мне дали первый «горчичник». Я делал подкат, сыграл в мяч, коснулся его.

У меня возникло чувство, что судья сыграл против нас. Я не понял, за что мне дали две желтых карточки. Я не понял, почему судья добавил семь минут ко второму тайму.

Это будет опытом для меня. Это моя вторая красная карточка в жизни. Я рад, что команда собралась. Парни справились, показали бойцовские качества. Они продолжали создавать опасные моменты у чужих ворот, играя вдесятером. Это ментальность. Ее нужно демонстрировать весь сезон», – сказал Намли.