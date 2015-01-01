РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Рубином»

Участник Лиги чемпионов «Краснодар» в пятом туре РПЛ встретился с «Рубином». Южане победили благодаря голу в первом тайме.

Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве. Красную карточку получил Юнес Намли. «Краснодар» поднялся на второе место в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Краснодар – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Игнатьев, 17.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Намли, Вилена, Кабелья (Рамирес, 88), Вандерсон (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67).

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Марков, 83), Подберезкин (Макаров, 50), Иг. Коновалов, Кварацхелия (Акбашев, 75), Давиташвили, Кьяртанссон.

Предупреждения: Кабелья, 13; Намли, 18; Сулейманов, 81 – Давиташвили, 24; Уремович, 66; Коновалов, 90+1.

Удаления: Намли, 45+2 (вторая ж.к.) – нет.

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