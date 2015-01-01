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    РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Рубином»

    Участник Лиги чемпионов «Краснодар» в пятом туре РПЛ встретился с «Рубином». Южане победили благодаря голу в первом тайме.

    Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве. Красную карточку получил Юнес Намли. «Краснодар» поднялся на второе место в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Краснодар – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Игнатьев, 17.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Намли, Вилена, Кабелья (Рамирес, 88), Вандерсон (Сулейманов, 77), Игнатьев (Берг, 67).

    «Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Марков, 83), Подберезкин (Макаров, 50), Иг. Коновалов, Кварацхелия (Акбашев, 75), Давиташвили, Кьяртанссон.

    Предупреждения: Кабелья, 13; Намли, 18; Сулейманов, 81 – Давиташвили, 24; Уремович, 66; Коновалов, 90+1.

    Удаления: Намли, 45+2 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1256

      РМЗ 54 секунды назад

      Берг слабоват . Рубин красавцы . Хороший матч , команды молодцы

      0
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      Рейтинг: -30

      Вальдемар IV 1 минуту назад

      играли 10 на 12 плюс москва пыталась опять слушки про игнатьева пускать, но тем символично что победный год его.

      0
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      Рейтинг: +11174

      slavutiq70 3 минуты назад

      Краснодар с победой!!!!Рубину не повезло могли сравнять,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1353

      compka 5 минут назад

      Шаронов рано начал философствовать в раздевалке...

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