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    Намли – о переходе в «Краснодар»: «Правильный клуб в правильное время»

    Новичок «Краснодара» Юнес Намли поделился впечатлениями от трансфера из «Зволле» в российский клуб.

    «Очень доволен переходом. «Краснодар» – большой и прекрасный клуб. Здесь я могу дальше развиваться как игрок и стать лучше. Правильный клуб в правильное время.

    Благодарю «Зволле» и фанатов за замечательную поддержку, а агентство Forza Sports Group – за такую возможность. С нетерпением жду первых минут в футболке «Краснодара», – сказал Намли.

    • «Краснодар» заключил с 24-летним датчанином контракт до 2023 года.
    • Агентство Forza Sports Group представляет интересы футболиста.
    • Намли в сезоне-2018/19 создал больше всех моментов в Эредивизие среди игроков не из команд первой тройки.

    Источник: Инстаграм агентства Forza Sports Group

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1540

      InterMilLano1908 12 минут назад

      Главное что бы заиграл, вон того же Ханни покупали как лидера Андерлехта, но в итоге УГ

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