Новичок «Краснодара» Юнес Намли поделился впечатлениями от трансфера из «Зволле» в российский клуб.

«Очень доволен переходом. «Краснодар» – большой и прекрасный клуб. Здесь я могу дальше развиваться как игрок и стать лучше. Правильный клуб в правильное время.

Благодарю «Зволле» и фанатов за замечательную поддержку, а агентство Forza Sports Group – за такую возможность. С нетерпением жду первых минут в футболке «Краснодара», – сказал Намли.