Намли: «Предсезонка в «Краснодаре» намного интенсивнее и жестче, чем в Дании и Голландии»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли поделился впечатлениями от предсезонной работы в стане россиян. Занятия проходят более интенсивно, чем в предыдущих клубах датчанина, сказал он сам.

«В Дании и Голландии мы тоже достаточно серьезно тренировались во время предсезонки, но в «Краснодаре» мы работаем намного интенсивнее, жестче. Гораздо больший упор делается на силовые упражнения, на физическую готовность и выносливость.

В Голландии же мы были более расслабленными, акцент был на работу с мячом. Уровень тренировок в «Краснодаре» намного выше, это очень хорошо для меня», – сказал Намли.