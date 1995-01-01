Намли: «Предсезонка в «Краснодаре» намного интенсивнее и жестче, чем в Дании и Голландии»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли поделился впечатлениями от предсезонной работы в стане россиян. Занятия проходят более интенсивно, чем в предыдущих клубах датчанина, сказал он сам.
«В Дании и Голландии мы тоже достаточно серьезно тренировались во время предсезонки, но в «Краснодаре» мы работаем намного интенсивнее, жестче. Гораздо больший упор делается на силовые упражнения, на физическую готовность и выносливость.
В Голландии же мы были более расслабленными, акцент был на работу с мячом. Уровень тренировок в «Краснодаре» намного выше, это очень хорошо для меня», – сказал Намли.
- В Эредивизие хавбек выступал за «Зволле» и «Херенвен».
- В прошлом сезоне Намли провел за «Зволле» в чемпионате Голландии 33 матча, забил четыре гола, сделал семь результативных пасов.
- Трофеев в своей карьере Намли не имеет.