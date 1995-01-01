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    Намли: «Предсезонка в «Краснодаре» намного интенсивнее и жестче, чем в Дании и Голландии»

    Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли поделился впечатлениями от предсезонной работы в стане россиян. Занятия проходят более интенсивно, чем в предыдущих клубах датчанина, сказал он сам.

    «В Дании и Голландии мы тоже достаточно серьезно тренировались во время предсезонки, но в «Краснодаре» мы работаем намного интенсивнее, жестче. Гораздо больший упор делается на силовые упражнения, на физическую готовность и выносливость.

    В Голландии же мы были более расслабленными, акцент был на работу с мячом. Уровень тренировок в «Краснодаре» намного выше, это очень хорошо для меня», – сказал Намли.

    • В Эредивизие хавбек выступал за «Зволле» и «Херенвен».
    • В прошлом сезоне Намли провел за «Зволле» в чемпионате Голландии 33 матча, забил четыре гола, сделал семь результативных пасов.
    • Трофеев в своей карьере Намли не имеет.

    Источник: YouTube-канал «Краснодара»

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