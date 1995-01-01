Намли: «Если в матче с «Зенитом» был VAR, почему его не использовали?»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли прокомментировал матч 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Мы разочарованы итоговым результатом. Обидно пропускать в самой концовке. Непонятно, почему незадолго до того, когда нам забили гол, не был зафиксирован фол в центре поля на нашем игроке. Считаю, там было нарушение. Почему, если у нас в матче был VAR, его просто не использовали? Но ничего, этот матч уже окончен», – сказал Намли.