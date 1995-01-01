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    Намли: «Если в матче с «Зенитом» был VAR, почему его не использовали?»

    Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли прокомментировал матч 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

    «Мы разочарованы итоговым результатом. Обидно пропускать в самой концовке. Непонятно, почему незадолго до того, когда нам забили гол, не был зафиксирован фол в центре поля на нашем игроке. Считаю, там было нарушение. Почему, если у нас в матче был VAR, его просто не использовали? Но ничего, этот матч уже окончен», – сказал Намли.

    • Матч «Зенит» – «Краснодар» завершился ничьей 1:1.
    • Петербургская команда сравняла счет на 91-й минуте усилиями Артема Дзюбы.
    • Игроки южан считали, что в начале голевой атаки арбитры не заметили фол на полузащитнике Тонни Вилене.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: -1685

      Ашет Арбузян 8 минут назад

      в России это не ВАР, это ВОР

      0
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      Рейтинг: +864

      Mirak92 23 минуты назад

      Скоро с этим VAR будет WAR

      0
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      Рейтинг: +245

      жеха87 23 минуты назад

      Так как играл Краснодар пусть радуются ничье!

      1
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      Рейтинг: +2480

      Бугимен 34 минуты назад

      VAR, почему его не использовали?»Потому,что хотели,чтобы выиграл Зенит ,но Зенит отскачил от поражения!))))))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +9193

      vladimir-7 36 минут назад

      Почему не использовали? Потому, что тогда бы Зенит проиграл бы 0:1.

      4
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      Рейтинг: +145

      Artemka444 55 минут назад

      Вар может работать и без остановки игры,это так на заметку!!!!

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      Рейтинг: +1600

      neveldomha 1 час назад

      Халявы не будет, Юнусик! Научитесь сначала в створ попадать.

      1
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      Рейтинг: +2448

      paracetamol 1 час назад

      Все плачутся, неудачники!

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