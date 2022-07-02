Агент Намли подтвердил расторжение контракта с «Краснодаром». Его покупали за 2 миллиона

Даан Крамп, агент полузащитника Юнеса Намли, сообщил об окончательном уходе игрока из «Краснодара».
Сегодня стало известно, что стороны расторгли контракт, рассчитанный до лета 2023 года.
«Подтверждаю: Намли расторгнул контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром».
Продолжит ли он карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», – сказал агент.
- В 2019 году «Краснодар» купил датчанина за 2 миллиона евро.
- Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Намли отдавали в аренду «Колорадо Рэпидз» и роттердамской «Спарте».
Источник: «РБ Спорт»