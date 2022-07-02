Агент Намли подтвердил расторжение контракта с «Краснодаром». Его покупали за 2 миллиона

Даан Крамп, агент полузащитника Юнеса Намли, сообщил об окончательном уходе игрока из «Краснодара».

Сегодня стало известно, что стороны расторгли контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

«Подтверждаю: Намли расторгнул контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром».

Продолжит ли он карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», – сказал агент.