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Агент Намли подтвердил расторжение контракта с «Краснодаром». Его покупали за 2 миллиона

Даан Крамп, агент полузащитника Юнеса Намли, сообщил об окончательном уходе игрока из «Краснодара».

Сегодня стало известно, что стороны расторгли контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

«Подтверждаю: Намли расторгнул контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром».

Продолжит ли он карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», – сказал агент.

  • В 2019 году «Краснодар» купил датчанина за 2 миллиона евро.
  • Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
  • Намли отдавали в аренду «Колорадо Рэпидз» и роттердамской «Спарте».

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Источник: «РБ Спорт»

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