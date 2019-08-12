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    Намли: «Уверен, что состав «Краснодара» соответствует уровню Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли дал оценку составу своей команды.

    «Соответствует ли состав «Краснодара» уровню Лиги чемпионов? Я уверен в этом. В нашей команде собраны хорошие футболисты, которые способны на то, чтобы пробиться в групповой этап самого престижного турнира Европы. Но нам, конечно, еще нужно доказать это на футбольном поле», – сказал Намли.

    • Этим летом «Краснодар» потратил на усиление состава 26,4 миллиона евро.
    • В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов южане играют с «Порту».
    • Первый матч завершился минимальным поражением российской команды.
    • Ответная встреча состоится 13 августа.

    Источник: «Известия»

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    12.08.2019 08:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2388

      Рубинище 12 августа, 14:11

      Может состав «Краснодара» и соответствует уровню Лиги чемпионов, но игра нет. Забить не можете, ну какая ЛЧ. прошлогодний Краснодар вот соответствовал

      1
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      Рейтинг: -45

      Вальдемар IV > Рубинище 12 августа, 17:13

      ну да рубину надо было авоську забивать а не один гол с ошибки дюпина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1368

      Axe111 12 августа, 12:35

      Без тебя,возможно на квалы да

      0
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      Рейтинг: +96

      Константинн 12 августа, 11:29

      Команды, состав которых соответствует уровню ЛЧ, стабильно выходят в плей офф сего турнира.

      1
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      Рейтинг: +5681

      piligrim1986 12 августа, 10:56

      вы трындите поменьше, а порту обыгрывайте, заждались уже вас в лч

      1
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      Рейтинг: -3622

      Январь 59 12 августа, 10:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и докажите это во вторник. Будем аплодировать стоя.

      -39
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      Рейтинг: +1892

      TOMSON 12 августа, 09:41

      Состав да. Сыгранность и организация нет.

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