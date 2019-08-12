Намли: «Уверен, что состав «Краснодара» соответствует уровню Лиги чемпионов»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли дал оценку составу своей команды.

«Соответствует ли состав «Краснодара» уровню Лиги чемпионов? Я уверен в этом. В нашей команде собраны хорошие футболисты, которые способны на то, чтобы пробиться в групповой этап самого престижного турнира Европы. Но нам, конечно, еще нужно доказать это на футбольном поле», – сказал Намли.