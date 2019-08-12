Намли: «Уверен, что состав «Краснодара» соответствует уровню Лиги чемпионов»

Может состав «Краснодара» и соответствует уровню Лиги чемпионов, но игра нет. Забить не можете, ну какая ЛЧ. прошлогодний Краснодар вот соответствовал
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли дал оценку составу своей команды.
«Соответствует ли состав «Краснодара» уровню Лиги чемпионов? Я уверен в этом. В нашей команде собраны хорошие футболисты, которые способны на то, чтобы пробиться в групповой этап самого престижного турнира Европы. Но нам, конечно, еще нужно доказать это на футбольном поле», – сказал Намли.
- Этим летом «Краснодар» потратил на усиление состава 26,4 миллиона евро.
- В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов южане играют с «Порту».
- Первый матч завершился минимальным поражением российской команды.
- Ответная встреча состоится 13 августа.