«Краснодар» может подписать хавбека «Зволле» Намли

Полузащитник «Зволле» Юнес Намли попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает Voetbal International.

По информации источника, 24-летний датчанин марокканского происхождения может перейти в российский клуб во время летнего трансферного окна.

«Краснодар» – большой клуб. Они занимают третье место в чемпионате России, а в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов. Юнес сможет там проявить себя. Но нас должно все устроить», – сказал агент футболиста Ревьен Канхай.