«Краснодар» может подписать хавбека «Зволле» Намли

Полузащитник «Зволле» Юнес Намли попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает Voetbal International.
По информации источника, 24-летний датчанин марокканского происхождения может перейти в российский клуб во время летнего трансферного окна.
«Краснодар» – большой клуб. Они занимают третье место в чемпионате России, а в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов. Юнес сможет там проявить себя. Но нас должно все устроить», – сказал агент футболиста Ревьен Канхай.
- Намли выступает за «Зволле» с 2017 года.
- В текущем сезоне он забил четыре гола и сделал девять ассистов в 36 матчах.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.
Еженедельный голландский журнал о футболе, самый старый (1965) из ныне существующих в стране. В 2011-м году занял 38-е место в рейтинге самых читаемых журналов Голландии по версии национального Института онлайн-СМИ.