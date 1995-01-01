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    «Краснодар» может подписать хавбека «Зволле» Намли

    Полузащитник «Зволле» Юнес Намли попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает Voetbal International.

    По информации источника, 24-летний датчанин марокканского происхождения может перейти в российский клуб во время летнего трансферного окна.

    «Краснодар» – большой клуб. Они занимают третье место в чемпионате России, а в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов. Юнес сможет там проявить себя. Но нас должно все устроить», – сказал агент футболиста Ревьен Канхай.

    • Намли выступает за «Зволле» с 2017 года.
    • В текущем сезоне он забил четыре гола и сделал девять ассистов в 36 матчах.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Voetbal International

    Еженедельный голландский журнал о футболе, самый старый (1965) из ныне существующих в стране. В 2011-м году занял 38-е место в рейтинге самых читаемых журналов Голландии по версии национального Института онлайн-СМИ.

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