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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - ПСВ
Зволле - ПСВ: обзор матча 18 октября 2020
Зволле
18.10.2020, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 3
Завершен
ПСВ
9'
М. Гетце
18'
К. Гакпо
39'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - ПСВ
90'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
П. Росарио
90'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Д. Мален
87'
Замена
А. Файн
️️️️
И. Сангаре
86'
Желтая карточка
И. Сангаре
Замена
E. Reijnders
️️️️
D. Huiberts
73'
67'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
М. Гетце
67'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
М. Жуниор
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
К. Леманс
63'
61'
Желтая карточка
П. Росарио
Желтая карточка
B. Van Polen
57'
Замена
М. Саймак
️️️️
D. Bajselmani
46'
Замена
С. Тедич
️️️️
R. Ghoochannejhad
46'
Желтая карточка
D. Huiberts
43'
39'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мален
Пас отдал
К. Гакпо
Пенальти не реализован!
R. Ghoochannejhad
30'
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Гакпо
Пас отдал
Ф. Макс
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
47
Destan Bajselmani
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Зволле
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
3-2-5
16
Цеттерер
3
Накаяма
4
Керстен
31
ван Вермескеркен
10
Ферай
8
Леманс
8
11
30
2
47
4-2-1-2-1
38
Мвого
30
Макс
32
Баумгартль
21
Боскальи
17
Жуниор
6
Сангаре
13
Росарио
24
Дюмфрис
27
Гетце
18
Гакпо
14
Мален
8
Леманс
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
8
Леманс
30
23
23
30
47
6
Саймак
6
Саймак
47
8
9
Тедич
9
Тедич
8
6
Сангаре
29
Файн
29
Файн
6
Сангаре
17
Жуниор
20
Мадуэке
20
Мадуэке
17
Жуниор
13
Росарио
20
Хендрикс
20
Хендрикс
13
Росарио
27
Гетце
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
27
Гетце
14
Мален
9
Пироэ
9
Пироэ
14
Мален
Остались в запасе
Зволле
ПСВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Томас ван дер Белт
ОП
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Зволле - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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