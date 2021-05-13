Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Зволле
ПСВ - Зволле: обзор матча 13 мая 2021
ПСВ
13.05.2021, четверг, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
4 : 2
Завершен
Зволле
22'
X. Mous (АГ)
29'
Д. Мален
34'
Й. Вертессен
54'
Э. Захави
69'
И. Ферай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Зволле
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Д. Дюмфрис
87'
84'
Замена
J. Drost
️️️️
М. Саймак
70'
Замена
М. Бенсон
️️️️
D. Bajselmani
69'
ГОЛ! 4:1!
И. Ферай
66'
Желтая карточка
Т. Лам
Замена
А. Обиспо
️️️️
Ф. Макс
63'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Гакпо
62'
ГОЛ! 4:0!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Мален
54'
52'
Желтая карточка
М. Дуэ
46'
Замена
М. Дуэ
️️️️
Р. Штридер
Замена
П. Росарио
️️️️
Й. Вертессен
46'
Замена
Н. Виргевер
️️️️
О. Боскальи
46'
42'
Желтая карточка
D. Bajselmani
ГОЛ! 3:0!
Й. Вертессен
Пас отдал
М. ван Гинкел
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мален
Пас отдал
Й. Вертессен
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
X. Mous
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Зволле
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
16
Damian van Drenth
ЦФ
3-1-2-1-3
38
Мвого
30
Макс
4
Тезе
21
Боскальи
6
Сангаре
8
ван Гинкел
24
Дюмфрис
18
Гакпо
11
Вертессен
7
Захави
14
Мален
3-1-4-3
3
Накаяма
3
Лам
3
Пал
20
ван дер Белт
6
Саймак
10
Ферай
13
Штридер
24
Клемент
9
Тедич
47
1
18
Гакпо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Гакпо
11
Вертессен
13
Росарио
13
Росарио
11
Вертессен
21
Боскальи
24
Виргевер
24
Виргевер
21
Боскальи
30
Макс
4
Обиспо
4
Обиспо
30
Макс
24
Дюмфрис
9
Пироэ
9
Пироэ
24
Дюмфрис
13
Штридер
5
Дуэ
5
Дуэ
13
Штридер
6
Саймак
11
11
6
Саймак
47
14
Бенсон
14
Бенсон
47
Остались в запасе
ПСВ
Зволле
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
16
Damian van Drenth
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
16
Damian van Drenth
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча ПСВ - Зволле
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Зволле
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+