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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Зволле
ПСВ - Зволле: обзор матча 04 апреля 2019
ПСВ
04.04.2019, четверг, 19:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
4 : 0
Завершен
Зволле
24'
Л. де Йонг
62'
С. Бергвейн
76'
Л. де Йонг
90+4'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Зволле
ГОЛ! 4:0!
Д. Мален
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
И. Лосано
76'
ГОЛ! 2:0!
С. Бергвейн
62'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Г. Перейро
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Зволле
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Зволле
1
Дидрик Бур
ВР
5
Дико Копперс
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
3-2-2-3
41
Зут
17
Анхелиньо
24
Виргевер
5
Швааб
13
Росарио
20
Хендрикс
26
Перейро
24
Дюмфрис
34
Бергвейн
11
Лосано
26
де Йонг
2-2-1
3
Эхизибуе
3
Лам
24
Клемент
7
Намли
9
Ти
Остались в запасе
ПСВ
Зволле
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Дидрик Бур
ВР
5
Дико Копперс
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
5
Дико Копперс
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча ПСВ - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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