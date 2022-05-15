Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - ПСВ
Зволле - ПСВ: обзор матча 15 мая 2022
Зволле
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
16'
Д. Кастанер
11'
Брума
73'
Р. Ледесма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - ПСВ
Желтая карточка
Д. Редан
87'
75'
Замена
Й. Селт
️️️️
И. Сангаре
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ледесма
Пас отдал
Д. Тезе
Замена
M. van der Werff
️️️️
М. де Вит
68'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Т. Белен
68'
Замена
С. Тедич
️️️️
Д. Кастанер
60'
59'
Замена
М. Ромеро
️️️️
Брума
59'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Н. Мадуэке
59'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Д. Верман
Замена
M. de Waal
️️️️
П. Клемент
56'
Замена
R. Koolwijk
️️️️
Т. ван дер Белт
56'
46'
Замена
Д. Вос
️️️️
Ф. Макс
ГОЛ! 1:1!
Д. Кастанер
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
10
Max de Waal
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
3-1-1-5
31
Лампру
34
де Вит
3
Накаяма
33
Андерсон
20
ван дер Белт
3
Белен
9
Кастанер
24
Клемент
3
Пал
10
Редан
2
3-1-2-3-1
38
Мвого
17
Жуниор
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
20
Мадуэке
27
Гетце
77
Брума
18
Гакпо
24
Клемент
10
10
24
Клемент
20
ван дер Белт
37
37
20
ван дер Белт
9
Кастанер
9
Тедич
9
Тедич
9
Кастанер
3
Белен
23
23
3
Белен
34
де Вит
0
0
34
де Вит
30
Макс
14
Вос
14
Вос
30
Макс
6
Сангаре
3
Селт
3
Селт
6
Сангаре
25
Верман
37
Ледесма
37
Ледесма
25
Верман
20
Мадуэке
11
Бакайоко
11
Бакайоко
20
Мадуэке
77
Брума
19
Ромеро
19
Ромеро
77
Брума
Остались в запасе
Зволле
ПСВ
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
26
Максим Делань
ВР
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Зволле - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
Новости команд
Все
Зволле
ПСВ
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
1
Моуринью двумя неординарными заменами вписал себя в историю «Реала»
00:32
1
Перишич забил «Реалу» и установил сразу два рекорда Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
1
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
1
Моуринью двумя неординарными заменами вписал себя в историю «Реала»
00:32
1
Перишич забил «Реалу» и установил сразу два рекорда Лиги чемпионов
Вчера, 23:57
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+