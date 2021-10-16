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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Зволле
ПСВ - Зволле: обзор матча 16 октября 2021
ПСВ
16.10.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 9 тур
3 : 1
Завершен
Зволле
84'
А. Рамальо
86'
К. Гакпо
89'
О. Боскальи
3'
Д. Редан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Зволле
ГОЛ! 3:1!
О. Боскальи
89'
88'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
К. Пал
Замена
Д. Проппер
️️️️
К. Гакпо
88'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Макс
88'
ГОЛ! 2:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Й. Вертессен
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Рамальо
Пас отдал
К. Гакпо
84'
77'
Желтая карточка
М. де Вит
76'
Желтая карточка
С. Тедич
Желтая карточка
О. Боскальи
76'
74'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
D. Huiberts
Замена
Брума
️️️️
Н. Мадуэке
72'
62'
Замена
С. Тедич
️️️️
Л. Аджич
62'
Замена
R. Koolwijk
️️️️
Д. Редан
62'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Саймак
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
61'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
М. ван Гинкел
61'
53'
Желтая карточка
М. Пабай
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Редан
Пас отдал
Ю. Накаяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
11
Марк Пабай
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
37
Ryan Koolwijk
ЦП
34
Мес де Вит
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
30
Макс
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
2-2-5
31
Лампру
3
Накаяма
11
Пабай
13
Штридер
9
Аджич
4
Керстен
10
Редан
30
6
Саймак
3
Пал
20
Мадуэке
77
Брума
77
Брума
20
Мадуэке
30
Макс
4
Тезе
4
Тезе
30
Макс
18
Гакпо
24
Проппер
24
Проппер
18
Гакпо
8
ван Гинкел
35
Вертессен
35
Вертессен
8
ван Гинкел
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
10
Редан
37
37
10
Редан
6
Саймак
34
де Вит
34
де Вит
6
Саймак
30
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
30
9
Аджич
9
Тедич
9
Тедич
9
Аджич
3
Пал
9
Кастанер
9
Кастанер
3
Пал
Остались в запасе
ПСВ
Зволле
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Jasper Schendelaar
ВР
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча ПСВ - Зволле
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
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Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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