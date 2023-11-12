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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Зволле
ПСВ - Зволле: обзор матча 12 ноября 2023
ПСВ
12.11.2023, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
4 : 0
Завершен
Зволле
5'
И. Лосано
28'
Г. Тил
57'
Л. де Йонг
78'
М. Тилльман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Зволле
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
С. Дест
79'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
79'
ГОЛ! 4:0!
М. Тилльман
Пас отдал
С. Дест
78'
77'
Замена
Н. Серрано
️️️️
Ю. Намли
Замена
И. Сайбари
️️️️
А. Рамальо
73'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Й. Бакайоко
70'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Лосано
70'
63'
Замена
О. Веланас
️️️️
А. Гарсия МакНалти
62'
Замена
Л. Ти
️️️️
А. Веллиос
62'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Р. Томас
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Бакайоко
57'
45'
Желтая карточка
Р. Томас
40'
Желтая карточка
А. Гарсия МакНалти
ГОЛ! 2:0!
Г. Тил
Пас отдал
Й. Бакайоко
28'
ГОЛ! 1:0!
И. Лосано
Пас отдал
Г. Тил
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
21
Боскальи
8
Дест
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
20
Тил
11
Лосано
26
де Йонг
3-3-4
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
10
Бурместер
30
Томас
7
Намли
34
ван ден Берг
27
Веллиос
23
2
8
Дест
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
8
Дест
5
Рамальо
34
Сайбари
34
Сайбари
5
Рамальо
11
Бакайоко
10
Тилльман
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Лосано
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Лосано
7
Намли
22
Серрано
22
Серрано
7
Намли
3
Гарсия МакНалти
18
Веланас
18
Веланас
3
Гарсия МакНалти
30
Томас
9
Дрейф
9
Дрейф
30
Томас
27
Веллиос
9
Ти
9
Ти
27
Веллиос
Остались в запасе
ПСВ
Зволле
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча ПСВ - Зволле
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Филипс
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