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Прогноз на точный счет матча «НАК» – «Зволле»: Эредивизи, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:53
НАК Бреда - Зволле
04 мая 2025, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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6.0
Точный счёт 1:1
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4 мая на стадионе «Рат Верлег» в Бреде состоится матч 31-го тура Эредивизи, где «НАК» примет «Зволле». Обе команды борются за выживание, находясь в нижней части таблицы, и матч обещает быть напряжeнным: хозяева стремятся прервать длительную безвыигрышную серию, а гости – вернуться на победный путь после серии неудач.

«НАК»

«НАК» занимает 14-е место с 32 очками. Команда не выигрывает уже 12 матчей, однако стабильно забивает: 7 матчей подряд удаeтся отличиться. В последней игре «НАК» сыграл вничью 1:1 с «АЗ Алкмар». За последние 5 матчей забито 5 голов при 8 пропущенных, средняя результативность – 1.00 гол за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атаки остаeтся Элиас Оумарссон, забивший 9 голов в 34 матчах. «НАК» регулярно создаeт моменты, но страдает от нестабильной обороны и ошибок при стандартах.

«Зволле»

«Зволле» занимает 15-е место с 31 очком. Команда проиграла «Фейеноорду» 0:4 в последнем туре и не побеждает 3 матча подряд. За последние 5 игр команда забила 6 голов и пропустила 8, средняя результативность – 1.20 гола за игру, а в защите – 1.60. Лидером атак является Дилан Венте, забивший 14 голов в 30 матчах. «Зволле» демонстрирует боевую игру, но теряет концентрацию в обороне, особенно в гостях, где не выигрывает 5 матчей подряд.

Факты о командах:

«НАК»

  • Не выигрывает в 12 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

«Зволле»

  • Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
25% (3)
25% (3)
50% (6)
11
Забитых мячей
16
0.92
В среднем за матч
1.33
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
1 : 3
04.05.2025
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
1 : 2
20.10.2024
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
0 : 0
15.05.2019
Зволле
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Зволле
0 : 0
15.12.2018
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Зволле
1 : 0
20.01.2018
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НАК Бреда
0 : 2
21.10.2017
Зволле
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Зволле
4 : 1
17.01.2015
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НАК Бреда
3 : 1
31.08.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 20 тур
НАК Бреда
1 : 2
25.01.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 0
28.09.2013
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 21 тур
НАК Бреда
3 : 0
02.02.2013
Зволле
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Зволле
2 : 0
17.11.2012
НАК Бреда
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Прогноз на матч «НАК» – «Зволле»

Обе команды демонстрируют схожую форму: нестабильная оборона и относительно результативная атака. «НАК» стабильно забивает, но продолжает пропускать, а «Зволле» испытывает аналогичные проблемы. Матч ожидается открытым, с моментами у обеих сторон, ведь каждая стремится набрать очки в борьбе за сохранение прописки.

Ожидается, что команды обменяются голами. «НАК» должен воспользоваться слабостью обороны гостей и поддержкой трибун, но «Зволле» благодаря атакующему потенциалу способен навязать борьбу. Сценарий с боевой ничьей и голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным.

Рекомендация:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

6.0
Точный счёт 1:1
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Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Зволле НАК Бреда
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