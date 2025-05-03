4 мая на стадионе «Рат Верлег» в Бреде состоится матч 31-го тура Эредивизи, где «НАК» примет «Зволле». Обе команды борются за выживание, находясь в нижней части таблицы, и матч обещает быть напряжeнным: хозяева стремятся прервать длительную безвыигрышную серию, а гости – вернуться на победный путь после серии неудач.

«НАК»

«НАК» занимает 14-е место с 32 очками. Команда не выигрывает уже 12 матчей, однако стабильно забивает: 7 матчей подряд удаeтся отличиться. В последней игре «НАК» сыграл вничью 1:1 с «АЗ Алкмар». За последние 5 матчей забито 5 голов при 8 пропущенных, средняя результативность – 1.00 гол за игру, а оборона пропускает 1.60. Лидером атаки остаeтся Элиас Оумарссон, забивший 9 голов в 34 матчах. «НАК» регулярно создаeт моменты, но страдает от нестабильной обороны и ошибок при стандартах.

«Зволле»

«Зволле» занимает 15-е место с 31 очком. Команда проиграла «Фейеноорду» 0:4 в последнем туре и не побеждает 3 матча подряд. За последние 5 игр команда забила 6 голов и пропустила 8, средняя результативность – 1.20 гола за игру, а в защите – 1.60. Лидером атак является Дилан Венте, забивший 14 голов в 30 матчах. «Зволле» демонстрирует боевую игру, но теряет концентрацию в обороне, особенно в гостях, где не выигрывает 5 матчей подряд.

Факты о командах:

«НАК»

Не выигрывает в 12 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

«Зволле»

Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 25% (3) 25% (3) 50% (6) 11 Забитых мячей 16 0.92 В среднем за матч 1.33 3:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Нидерланды. Эредивизие, 31 тур НАК Бреда 1 : 3 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 9 тур Зволле 1 : 2 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 33 тур НАК Бреда 0 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 16 тур Зволле 0 : 0 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 19 тур Зволле 1 : 0 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 9 тур НАК Бреда 0 : 2 Зволле Голландия. Эредивизие, 18 тур Зволле 4 : 1 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 4 тур НАК Бреда 3 : 1 Зволле Голландия. Эредивизие, 20 тур НАК Бреда 1 : 2 Зволле Голландия. Эредивизие, 8 тур Зволле 0 : 0 НАК Бреда Голландия. Эредивизие, 21 тур НАК Бреда 3 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 13 тур Зволле 2 : 0 НАК Бреда

Прогноз на матч «НАК» – «Зволле»

Обе команды демонстрируют схожую форму: нестабильная оборона и относительно результативная атака. «НАК» стабильно забивает, но продолжает пропускать, а «Зволле» испытывает аналогичные проблемы. Матч ожидается открытым, с моментами у обеих сторон, ведь каждая стремится набрать очки в борьбе за сохранение прописки.

Ожидается, что команды обменяются голами. «НАК» должен воспользоваться слабостью обороны гостей и поддержкой трибун, но «Зволле» благодаря атакующему потенциалу способен навязать борьбу. Сценарий с боевой ничьей и голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным.

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