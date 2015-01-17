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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - НАК Бреда
Зволле - НАК Бреда: обзор матча 17 января 2015
Зволле
17.01.2015, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
4 : 1
Завершен
НАК Бреда
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Статистика матча Зволле - НАК Бреда
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0
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0
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
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Зволле
НАК Бреда
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
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«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
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«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
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