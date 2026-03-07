8 марта в 26-м туре чемпионата Нидерландов «НАК» примет «Фейеноорд». Хозяева идут на 16-м месте с 22 очками после 25 туров и продолжают борьбу за выживание. «Фейеноорд» занимает 2-е место с 48 баллами и остается одним из претендентов на высокие позиции. По статусу и подбору игроков гости выглядят сильнее, хотя обе команды подходят к матчу после поражений в прошлом туре.

«НАК»

«НАК» в прошлом матче крупно уступил «Телстару» со счетом 0:3. В последних пяти встречах команда забила 4 мяча и пропустила 7. Главная проблема хозяев – ограниченные возможности в атаке: в среднем на этом отрезке они забивают 0.80 гола за игру. Лучшим бомбардиром команды остается Бой Кемпер, у которого 4 гола в 25 матчах.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» в прошлом туре проиграл «Твенте» 0:2, но до этого стабильно набирал очки. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча и пропустила 6. Лучшим бомбардиром остается Аясе Уэда, на счету которого 19 голов в 30 матчах. В матчах против «НАК» гости традиционно чувствуют себя уверенно и редко теряют очки.

Факты о командах

«НАК»

16-е место в таблице после 25 туров

В последних 5 матчах: 4 забито и 7 пропущено

В среднем забивает 0.80 гола за игру

В среднем пропускает 1.40 гола за игру

Проиграл прошлый матч «Телстару» со счетом 0:3

«Фейеноорд»

2-е место в Эредивизи после 25 туров

Не проигрывает «НАК» в 7 последних очных матчах

Забивает этому сопернику в 7 из 9 последних встреч

Не пропускает от «НАК» в 3 последних очных матчах

В последних 5 матчах: 4 забито и 6 пропущено

Прогноз на матч «НАК» – «Фейеноорд»

«Фейеноорд» выглядит фаворитом за счет класса, турнирного положения и удачной статистики очных встреч. «НАК» мало забивает и не слишком надежен в обороне, а против соперников такого уровня команде особенно тяжело. При этом гости в последних турах тоже не слишком результативны, поэтому матч может пройти без большого количества голов.

Рекомендованные ставки: