8 марта в 26-м туре чемпионата Нидерландов «НАК» примет «Фейеноорд». Хозяева идут на 16-м месте с 22 очками после 25 туров и продолжают борьбу за выживание. «Фейеноорд» занимает 2-е место с 48 баллами и остается одним из претендентов на высокие позиции. По статусу и подбору игроков гости выглядят сильнее, хотя обе команды подходят к матчу после поражений в прошлом туре.
«НАК»
«НАК» в прошлом матче крупно уступил «Телстару» со счетом 0:3. В последних пяти встречах команда забила 4 мяча и пропустила 7. Главная проблема хозяев – ограниченные возможности в атаке: в среднем на этом отрезке они забивают 0.80 гола за игру. Лучшим бомбардиром команды остается Бой Кемпер, у которого 4 гола в 25 матчах.
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» в прошлом туре проиграл «Твенте» 0:2, но до этого стабильно набирал очки. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча и пропустила 6. Лучшим бомбардиром остается Аясе Уэда, на счету которого 19 голов в 30 матчах. В матчах против «НАК» гости традиционно чувствуют себя уверенно и редко теряют очки.
Факты о командах
«НАК»
- 16-е место в таблице после 25 туров
- В последних 5 матчах: 4 забито и 7 пропущено
- В среднем забивает 0.80 гола за игру
- В среднем пропускает 1.40 гола за игру
- Проиграл прошлый матч «Телстару» со счетом 0:3
«Фейеноорд»
- 2-е место в Эредивизи после 25 туров
- Не проигрывает «НАК» в 7 последних очных матчах
- Забивает этому сопернику в 7 из 9 последних встреч
- Не пропускает от «НАК» в 3 последних очных матчах
- В последних 5 матчах: 4 забито и 6 пропущено
Прогноз на матч «НАК» – «Фейеноорд»
«Фейеноорд» выглядит фаворитом за счет класса, турнирного положения и удачной статистики очных встреч. «НАК» мало забивает и не слишком надежен в обороне, а против соперников такого уровня команде особенно тяжело. При этом гости в последних турах тоже не слишком результативны, поэтому матч может пройти без большого количества голов.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Фейеноорда» – коэффициент 1.8
- Тотал меньше 3.5