23 апреля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» примет донецкий «Шахтер». Встреча лидера чемпионата и крепкого середняка обещает быть интересной с точки зрения турнирной мотивации: «горняки» продолжают погоню за чемпионством, а «Заря» пытается подняться в верхнюю часть таблицы.

Луганчане подходят к матчу после поражения от «Динамо» Киев со счeтом 1:3, которое обнажило проблемы в обороне. Команда пропускает в больших количествах – 12 мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Однако атака «Зари» выглядит достойно: 9 голов за тот же отрезок и средний показатель 1.80 гола за игру. На своeм поле луганчане традиционно сильны и не проигрывают в 13 из 14 последних домашних матчей. Филипп Будковский с 11 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром команды.

«Горняки» уверенно возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 12 последних матчей УПЛ. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 40 и является самой результативной – 54 гола в 23 турах. Победа над «Полесьем» (1:0) в прошлом туре и успешное выступление в Лиге Конференций подтверждают высокий уровень команды. Кауан Элиаз с 11 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила «Шахтера» – в сбалансированной командной игре.

Прогноз на матч «Заря» – «Шахтер»

«Шахтер» является безоговорочным фаворитом встречи, что обусловлено не только лидерством в чемпионате, но и впечатляющим историческим доминированием над «Зарей». «Горняки» не проигрывают луганчанам на протяжении девяти последних матчей и стабильно забивают в этих встречах. «Заря» традиционно сильна дома, но разница в классе и текущей форме слишком велика. Ожидаем результативный матч, где более мастеровитый «Шахтер» сумеет взять три очка.

