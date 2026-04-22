Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Заря» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.40

22 апреля 2026 9:16
Заря - Шахтер
23 апр. 2026, четверг 15:30 | Украина. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Шахтера»
Сделать ставку

23 апреля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» примет донецкий «Шахтер». Встреча лидера чемпионата и крепкого середняка обещает быть интересной с точки зрения турнирной мотивации: «горняки» продолжают погоню за чемпионством, а «Заря» пытается подняться в верхнюю часть таблицы.

«Заря»

Луганчане подходят к матчу после поражения от «Динамо» Киев со счeтом 1:3, которое обнажило проблемы в обороне. Команда пропускает в больших количествах – 12 мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Однако атака «Зари» выглядит достойно: 9 голов за тот же отрезок и средний показатель 1.80 гола за игру. На своeм поле луганчане традиционно сильны и не проигрывают в 13 из 14 последних домашних матчей. Филипп Будковский с 11 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром команды.

«Шахтер»

«Горняки» уверенно возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 12 последних матчей УПЛ. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 40 и является самой результативной – 54 гола в 23 турах. Победа над «Полесьем» (1:0) в прошлом туре и успешное выступление в Лиге Конференций подтверждают высокий уровень команды. Кауан Элиаз с 11 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила «Шахтера» – в сбалансированной командной игре.

Факты о командах

«Заря»

  • Не проигрывает в 13 из 14 последних матчей дома
  • Забивает в 7 последних матчах УПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • Забивает в 11 последних матчах во всех турнирах

«Шахтер»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах УПЛ
  • Забивает в 8 последних матчах УПЛ
  • Лучшая разница мячей в турнире – 40
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 последних очных матчах против «Зари»

Прогноз на матч «Заря» – «Шахтер»

«Шахтер» является безоговорочным фаворитом встречи, что обусловлено не только лидерством в чемпионате, но и впечатляющим историческим доминированием над «Зарей». «Горняки» не проигрывают луганчанам на протяжении девяти последних матчей и стабильно забивают в этих встречах. «Заря» традиционно сильна дома, но разница в классе и текущей форме слишком велика. Ожидаем результативный матч, где более мастеровитый «Шахтер» сумеет взять три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Шахтер Заря
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 