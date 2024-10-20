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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - НАК Бреда
Зволле - НАК Бреда: обзор матча 20 октября 2024
Зволле
20.10.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
1 : 2
Завершен
НАК Бреда
81'
K. de Rooij
54'
E. Már Ómarsson
78'
E. Már Ómarsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - НАК Бреда
Желтая карточка
А. Эль-Аззузи
86'
84'
Замена
Т. Конголо
️️️️
Л. Сауэр
84'
Замена
Б. Лукассен
️️️️
Ф. Йенсен
ГОЛ! 1:2!
K. de Rooij
Пас отдал
Д. Мбайо
81'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Ш. Флоранус
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
E. Már Ómarsson
75'
Желтая карточка
Б. Кемпер
66'
Замена
Д. Яношек
️️️️
К. Леманс
Замена
K. de Rooij
️️️️
Д. ван ден Берг
66'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
D. van der Haar
65'
54'
ГОЛ! 0:1!
E. Már Ómarsson
Пас отдал
Р. Паула
54'
Замена
C. Staring
️️️️
A. Kaied
54'
Замена
Р. Паула
️️️️
Л. Мол
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Ф. Крастев
46'
Замена
О. Веланас
️️️️
С. Гравес
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Юнес Намли
(К)
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
28
Ларс Мол
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
16
Макс Балар
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
18
Adam Kaied
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
НАК Бреда
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
3-2-4-1
1
33
3
Гарсия МакНалти
28
Гравес
34
Эль-Аззузи
2
Флоранус
35
Монтейру
7
Намли
10
Крастев
34
ван ден Берг
9
Венте
2-4-1-3
31
28
Мол
12
Граймль
9
Йенсен
8
Леманс
28
16
Балар
44
Сауэр
18
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
33
5
Лутонда
5
Лутонда
33
28
Гравес
18
Веланас
18
Веланас
28
Гравес
10
Крастев
11
Мбайо
11
Мбайо
10
Крастев
2
Флоранус
23
23
2
Флоранус
34
ван ден Берг
22
22
34
ван ден Берг
44
Сауэр
5
Конголо
5
Конголо
44
Сауэр
9
Йенсен
2
Лукассен
2
Лукассен
9
Йенсен
8
Леманс
39
Яношек
39
Яношек
8
Леманс
28
Мол
11
Паула
11
Паула
28
Мол
18
6
6
18
Остались в запасе
Зволле
НАК Бреда
25
Kenneth Vermeer
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
99
Каспер Косторц
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Зволле - НАК Бреда
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
6
Количество передач
560
397
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.71
2.08
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
Посещаемость:
11000
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