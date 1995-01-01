Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу

    В матче третьего тура чемпионата Голландии встретились «Витесс» и «Зволле». Все голы случились во втором тайме. Один из них забил российский защитник Вячеслав Караваев, на которого претендует «Зенит».

    Команда Леонида Слуцкого вышла на первое место в таблице. «Витесс» в чемпионате еще ни разу не проигрывал.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 3-й тур

    Витесс – Зволле – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Матавж, 49 (с пенальти); 2:0 – Караваев, 64; 3:0 – Линссен, 81.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +900

      Муруал 5 минут назад

      Поздравления Слуцкому и Витессу!Пусть в этом сезоне удасться завоевать призовое место в эредивизии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +950

      Bozigit 13 минут назад

      Слуцкий красава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +823

      Genz 21 минуту назад

      Зенит купит Караваева для клуба Сочи. Это шаг назад для Караваева

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73241
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru