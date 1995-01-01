Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу

Поздравления Слуцкому и Витессу!Пусть в этом сезоне удасться завоевать призовое место в эредивизии!
В матче третьего тура чемпионата Голландии встретились «Витесс» и «Зволле». Все голы случились во втором тайме. Один из них забил российский защитник Вячеслав Караваев, на которого претендует «Зенит».
Команда Леонида Слуцкого вышла на первое место в таблице. «Витесс» в чемпионате еще ни разу не проигрывал.
Чемпионат Голландии. Эредивизие. 3-й тур
Голы: 1:0 – Матавж, 49 (с пенальти); 2:0 – Караваев, 64; 3:0 – Линссен, 81.