Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу

В матче третьего тура чемпионата Голландии встретились «Витесс» и «Зволле». Все голы случились во втором тайме. Один из них забил российский защитник Вячеслав Караваев, на которого претендует «Зенит».

Команда Леонида Слуцкого вышла на первое место в таблице. «Витесс» в чемпионате еще ни разу не проигрывал.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 3-й тур

Витесс – Зволле – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Матавж, 49 (с пенальти); 2:0 – Караваев, 64; 3:0 – Линссен, 81.

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