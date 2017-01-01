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    «Зенит» может подписать Караваева за 3 миллиона

    «Зенит» готов купить этим летом защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает Omroep Gelderland.

    По информации источника, за 24-летнего футболиста петербургский клуб намерен предложить 3 миллиона евро.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
    • В его активе 62 матча, один гол и девять ассистов.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

    Источник: Omroep Gelderland

    Голландский региональный вещатель, который имеет собственнную радиостанцию и телеканал. Основан в 1985 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2637

      AtticusFinch 37 минут назад

      Ещё одному игроку карьеру испортить хотят?

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