«Зенит» может подписать Караваева за 3 миллиона

Ещё одному игроку карьеру испортить хотят?
«Зенит» готов купить этим летом защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает Omroep Gelderland.
По информации источника, за 24-летнего футболиста петербургский клуб намерен предложить 3 миллиона евро.
- Караваев – воспитанник ЦСКА.
- За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
- В его активе 62 матча, один гол и девять ассистов.
- Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.
Источник: Omroep Gelderland
Голландский региональный вещатель, который имеет собственнную радиостанцию и телеканал. Основан в 1985 году.