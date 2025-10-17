В субботу, 18 октября, в 9-м туре нидерландской Эредивизи сыграют НАК Бреда и «Зволле». Матч пройдет в Бреде, начало – в 22:00 (мск).

НАК Бреда

Команда Карла Хуфкенса находится на 15-й позиции в Эредивизи, набрав 7 очков. НАК добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:14.

Последние результаты НАК в Эредивизи:

03.10.25 НАК – «Гронинген» – 1:2;

27.09.25 «Аякс» – НАК – 2:1;

20.09.25 НАК – «Хераклес» – 2:1.

«Зволле»

«Зволле» набрал 7 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Генри ван дер Вегта добыли 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 7:15.

Предыдущие результаты «Зволле»:

09.10.25 «Херенвен» – «Зволле» – 4:1 тов. матч;

04.10.25 «Зволле» – ПСВ – 0:4 Эредивизи;

27.09.25 «Волендам» – «Зволле» – 2:1 Эредивизи.

Очные встречи

04.05.25 НАК «Бреда» – «Зволле» – 1:3;

20.10.24 «Зволле» – НАК «Бреда» – 1:2;

17.03.23 «Зволле» – НАК «Бреда» – 2:0;

19.11.22 НАК «Бреда» – «Зволле» – 0:2;

19.01.22 НАК «Бреда» – «Зволле» – 2:1.

Прогноз на матч НАК Бреда – «Зволле»

Команды не радуют своих болельщиков результативностью, а вот пропускают немало. В очном противостоянии без обмена голами не обойтись.