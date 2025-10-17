17 октября 2025 14:55
НАК Бреда - Зволле
18 окт. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 9 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в 9-м туре нидерландской Эредивизи сыграют НАК Бреда и «Зволле». Матч пройдет в Бреде, начало – в 22:00 (мск).
НАК Бреда
Команда Карла Хуфкенса находится на 15-й позиции в Эредивизи, набрав 7 очков. НАК добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:14.
Последние результаты НАК в Эредивизи:
- 03.10.25 НАК – «Гронинген» – 1:2;
- 27.09.25 «Аякс» – НАК – 2:1;
- 20.09.25 НАК – «Хераклес» – 2:1.
«Зволле»
«Зволле» набрал 7 очков и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Генри ван дер Вегта добыли 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 7:15.
Предыдущие результаты «Зволле»:
09.10.25 «Херенвен» – «Зволле» – 4:1 тов. матч;
04.10.25 «Зволле» – ПСВ – 0:4 Эредивизи;
27.09.25 «Волендам» – «Зволле» – 2:1 Эредивизи.
Очные встречи
- 04.05.25 НАК «Бреда» – «Зволле» – 1:3;
- 20.10.24 «Зволле» – НАК «Бреда» – 1:2;
- 17.03.23 «Зволле» – НАК «Бреда» – 2:0;
- 19.11.22 НАК «Бреда» – «Зволле» – 0:2;
- 19.01.22 НАК «Бреда» – «Зволле» – 2:1.
Прогноз на матч НАК Бреда – «Зволле»
Команды не радуют своих болельщиков результативностью, а вот пропускают немало. В очном противостоянии без обмена голами не обойтись.
- Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 1.60.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.50.
