Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут

В эти минуты проходит матч 12 тура чемпионата Голландии между «Зволле» и «Аяксом». Дублем уже отметился бывший футболист «Спартака» Квинси Промес.

Игрок отличился на шестой и 11-й минутах. К перерыву амстердамский клуб ведет со счетом 3:1. Промес перешел в «Аякс» летом из «Севильи».