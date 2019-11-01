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  • Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут

Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут

1 ноября 2019, 22:48
3

В эти минуты проходит матч 12 тура чемпионата Голландии между «Зволле» и «Аяксом». Дублем уже отметился бывший футболист «Спартака» Квинси Промес.

Игрок отличился на шестой и 11-й минутах. К перерыву амстердамский клуб ведет со счетом 3:1. Промес перешел в «Аякс» летом из «Севильи».

  • «Аякс» с отрывом лидирует в таблице Эредивизие.
  • «Зволле» перед матчем занимал 13 место.
  • На следующей неделе «Аякс» проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Зволле Аякс Промес Квинси
Комментарии (3)
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Plyash
1572638528
Ну так в Спартаке практики нахватался,вот и рвёт всех.
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rammax fcsm
1572651976
КВИНСИ!!! ПОМНИМ, ЛЮБИМ!!
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Добрый Бобер
1572662195
Красавец!
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