Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут

В эти минуты проходит матч 12 тура чемпионата Голландии между «Зволле» и «Аяксом». Дублем уже отметился бывший футболист «Спартака» Квинси Промес.
Игрок отличился на шестой и 11-й минутах. К перерыву амстердамский клуб ведет со счетом 3:1. Промес перешел в «Аякс» летом из «Севильи».
- «Аякс» с отрывом лидирует в таблице Эредивизие.
- «Зволле» перед матчем занимал 13 место.
- На следующей неделе «Аякс» проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
Источник: Бомбардир.ру