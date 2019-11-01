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    Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут

    В эти минуты проходит матч 12 тура чемпионата Голландии между «Зволле» и «Аяксом». Дублем уже отметился бывший футболист «Спартака» Квинси Промес.

    Игрок отличился на шестой и 11-й минутах. К перерыву амстердамский клуб ведет со счетом 3:1. Промес перешел в «Аякс» летом из «Севильи».

    • «Аякс» с отрывом лидирует в таблице Эредивизие.
    • «Зволле» перед матчем занимал 13 место.
    • На следующей неделе «Аякс» проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2019 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +552

      playsh 1 час назад

      Ну так в Спартаке практики нахватался,вот и рвёт всех.

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