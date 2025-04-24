25 апреля в 30 туре Эредивизи на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме состоится матч между одноимeнной командой и «Зволле». Хозяева находятся на ходу и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов. «Зволле» решает более приземлeнные задачи – сохранить место в элите, но в последних турах команда показывает конкурентоспособную игру. Форма обоих соперников позволяет рассчитывать на динамичный и результативный поединок.
«Фейеноорд»
Клуб из Роттердама уверенно занимает 3 место и сохраняет шансы подняться выше. После 29 туров у команды 59 очков, и она идeт с великолепной серией из 5 побед подряд. За последние 5 матчей «Фейеноорд» забил 16 голов (в среднем 3.2 за игру) и пропустил лишь 5. Команда играет ярко, агрессивно и стабильно забивает минимум 2 мяча за матч. Игор Пайшао остаeтся главным голеадором клуба с 14 мячами в 42 матчах сезона. Команда прибавляет в концовке сезона и выглядит уверенно на всех участках поля.
«Зволле»
Гости находятся на 14 строчке с 31 очком и постепенно отдаляются от зоны вылета. «Зволле» не проигрывает в 4 матчах подряд и в каждом из них обязательно забивает. За 5 последних игр команда забила 6 голов (в среднем 1.2) и пропустила 5 (1.0 в среднем). Дилан Венте продолжает стабильно забивать и уже имеет 14 мячей в активе. Несмотря на ограниченные ресурсы, «Зволле» умеет навязать борьбу, особенно когда не испытывает давления от фаворитов.
Факты о командах
«Фейеноорд»
- Побеждает в 5 последних матчах
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем: 3.2 гола забито, 1.0 – пропущено за игру
«Зволле»
- Не проигрывает в 4 матчах подряд
- Забивает в каждом из последних 4 матчей
- В среднем: 1.2 гола забито, 1.0 – пропущено за игру
- Пропускает в 13 из 15 последних матчей
Прогноз на матч
«Фейеноорд» – очевидный фаворит матча: команда показывает отличную форму, разгоняет атаку с первых минут и уверенно доводит матчи до победы. «Зволле» не выглядит безнадeжным, но стабильные проблемы в обороне и слабость на фоне топ-соперников делают их шансы на очки крайне низкими. Ожидается, что хозяева доминируют, забьют как минимум дважды, а «Зволле» сможет ответить хотя бы одним голом. Матч вполне может получиться результативным.
Рекомендованные ставки и коэффициенты
- Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал Фейеноорда больше 2.5 – коэффициент 2.10
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00