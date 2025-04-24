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«Фейеноорд» – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

24 апреля 2025 9:13
Фейеноорд - Зволле
25 апр. 2025, пятница 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
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1.8
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
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25 апреля в 30 туре Эредивизи на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме состоится матч между одноимeнной командой и «Зволле». Хозяева находятся на ходу и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов. «Зволле» решает более приземлeнные задачи – сохранить место в элите, но в последних турах команда показывает конкурентоспособную игру. Форма обоих соперников позволяет рассчитывать на динамичный и результативный поединок.

«Фейеноорд»

Клуб из Роттердама уверенно занимает 3 место и сохраняет шансы подняться выше. После 29 туров у команды 59 очков, и она идeт с великолепной серией из 5 побед подряд. За последние 5 матчей «Фейеноорд» забил 16 голов (в среднем 3.2 за игру) и пропустил лишь 5. Команда играет ярко, агрессивно и стабильно забивает минимум 2 мяча за матч. Игор Пайшао остаeтся главным голеадором клуба с 14 мячами в 42 матчах сезона. Команда прибавляет в концовке сезона и выглядит уверенно на всех участках поля.

«Зволле»

Гости находятся на 14 строчке с 31 очком и постепенно отдаляются от зоны вылета. «Зволле» не проигрывает в 4 матчах подряд и в каждом из них обязательно забивает. За 5 последних игр команда забила 6 голов (в среднем 1.2) и пропустила 5 (1.0 в среднем). Дилан Венте продолжает стабильно забивать и уже имеет 14 мячей в активе. Несмотря на ограниченные ресурсы, «Зволле» умеет навязать борьбу, особенно когда не испытывает давления от фаворитов.

Факты о командах

«Фейеноорд»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 3.2 гола забито, 1.0 – пропущено за игру

«Зволле»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Забивает в каждом из последних 4 матчей
  • В среднем: 1.2 гола забито, 1.0 – пропущено за игру
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей

Личные встречи
71% (17)
8% (2)
21% (5)
56
Забитых мячей
24
2.33
В среднем за матч
1
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд
4 : 0
25.04.2025
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Зволле
1 : 5
18.08.2024
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
5 : 0
05.05.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 2
08.10.2023
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Зволле
1 : 2
13.03.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
4 : 0
21.11.2021
Зволле
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Фейеноорд
1 : 0
13.01.2021
Зволле
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Зволле
0 : 2
12.09.2020
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Зволле
3 : 4
16.02.2020
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
1 : 0
01.12.2019
Зволле
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Зволле
3 : 1
19.01.2019
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фейеноорд
3 : 0
21.10.2018
Зволле
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
3 : 4
18.03.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Фейеноорд
0 : 0
14.10.2017
Зволле
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Зволле
2 : 2
09.04.2017
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
3 : 0
20.11.2016
Зволле
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Зволле
3 : 1
14.02.2016
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
2 : 0
27.09.2015
Зволле
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Зволле
3 : 0
17.05.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
2 : 0
01.11.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фейеноорд
3 : 0
21.12.2013
Зволле
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Зволле
2 : 1
04.08.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Зволле
3 : 2
17.02.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
2 : 0
15.09.2012
Зволле
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Прогноз на матч

«Фейеноорд» – очевидный фаворит матча: команда показывает отличную форму, разгоняет атаку с первых минут и уверенно доводит матчи до победы. «Зволле» не выглядит безнадeжным, но стабильные проблемы в обороне и слабость на фоне топ-соперников делают их шансы на очки крайне низкими. Ожидается, что хозяева доминируют, забьют как минимум дважды, а «Зволле» сможет ответить хотя бы одним голом. Матч вполне может получиться результативным.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Фейеноорда больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

1.8
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
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Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Зволле Фейеноорд
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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