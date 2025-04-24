25 апреля в 30 туре Эредивизи на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме состоится матч между одноимeнной командой и «Зволле». Хозяева находятся на ходу и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов. «Зволле» решает более приземлeнные задачи – сохранить место в элите, но в последних турах команда показывает конкурентоспособную игру. Форма обоих соперников позволяет рассчитывать на динамичный и результативный поединок.

«Фейеноорд»

Клуб из Роттердама уверенно занимает 3 место и сохраняет шансы подняться выше. После 29 туров у команды 59 очков, и она идeт с великолепной серией из 5 побед подряд. За последние 5 матчей «Фейеноорд» забил 16 голов (в среднем 3.2 за игру) и пропустил лишь 5. Команда играет ярко, агрессивно и стабильно забивает минимум 2 мяча за матч. Игор Пайшао остаeтся главным голеадором клуба с 14 мячами в 42 матчах сезона. Команда прибавляет в концовке сезона и выглядит уверенно на всех участках поля.

«Зволле»

Гости находятся на 14 строчке с 31 очком и постепенно отдаляются от зоны вылета. «Зволле» не проигрывает в 4 матчах подряд и в каждом из них обязательно забивает. За 5 последних игр команда забила 6 голов (в среднем 1.2) и пропустила 5 (1.0 в среднем). Дилан Венте продолжает стабильно забивать и уже имеет 14 мячей в активе. Несмотря на ограниченные ресурсы, «Зволле» умеет навязать борьбу, особенно когда не испытывает давления от фаворитов.

Факты о командах

«Фейеноорд»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 3.2 гола забито, 1.0 – пропущено за игру

«Зволле»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Забивает в каждом из последних 4 матчей

В среднем: 1.2 гола забито, 1.0 – пропущено за игру

Пропускает в 13 из 15 последних матчей

Личные встречи 71% (17) 8% (2) 21% (5) 56 Забитых мячей 24 2.33 В среднем за матч 1 5:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 30 тур Фейеноорд 4 : 0 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 2 тур Зволле 1 : 5 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 32 тур Фейеноорд 5 : 0 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 8 тур Зволле 0 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 26 тур Зволле 1 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 13 тур Фейеноорд 4 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 16 тур Фейеноорд 1 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 1 тур Зволле 0 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 23 тур Зволле 3 : 4 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 15 тур Фейеноорд 1 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 18 тур Зволле 3 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 9 тур Фейеноорд 3 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 28 тур Зволле 3 : 4 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 8 тур Фейеноорд 0 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 30 тур Зволле 2 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 13 тур Фейеноорд 3 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 23 тур Зволле 3 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 7 тур Фейеноорд 2 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 34 тур Зволле 3 : 0 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 11 тур Фейеноорд 2 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 18 тур Фейеноорд 3 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 1 тур Зволле 2 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 23 тур Зволле 3 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 5 тур Фейеноорд 2 : 0 Зволле

Прогноз на матч

«Фейеноорд» – очевидный фаворит матча: команда показывает отличную форму, разгоняет атаку с первых минут и уверенно доводит матчи до победы. «Зволле» не выглядит безнадeжным, но стабильные проблемы в обороне и слабость на фоне топ-соперников делают их шансы на очки крайне низкими. Ожидается, что хозяева доминируют, забьют как минимум дважды, а «Зволле» сможет ответить хотя бы одним голом. Матч вполне может получиться результативным.

Рекомендованные ставки и коэффициенты