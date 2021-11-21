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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Зволле
Фейеноорд - Зволле: обзор матча 21 ноября 2021
Фейеноорд
21.11.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
4 : 0
Завершен
Зволле
6'
Б. Линссен
9'
Л. Синистерра
31'
Б. Линссен
35'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Зволле
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
Г. Тил
82'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Й. Торнстра
67'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
67'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Синистерра
67'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
66'
61'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
Л. Аджич
61'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
М. Саймак
46'
Замена
E. Reijnders
️️️️
D. Huiberts
46'
Замена
М. Пабай
️️️️
С. Тедич
ГОЛ! 4:0!
Г. Тил
35'
ГОЛ! 3:0!
Б. Линссен
Пас отдал
Л. Синистерра
31'
ГОЛ! 2:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Т. Маласья
9'
ГОЛ! 1:0!
Б. Линссен
Пас отдал
О. Кекчю
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
34
Мес де Вит
ЦП
3
Кеннет Пал
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
12
Chardi Landu
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бейлов
3
Маласья
5
Сенеси
18
Траунер
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
30
Линссен
1-3-5
31
Лампру
3
Накаяма
9
Аджич
13
Штридер
34
де Вит
33
ван ден Берг
4
Керстен
9
Тедич
6
Саймак
30
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
20
Тил
10
Тейшейра
10
Тейшейра
20
Тил
21
Торнстра
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
21
Торнстра
17
Синистерра
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Синистерра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
9
Тедич
11
Пабай
11
Пабай
9
Тедич
6
Саймак
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
6
Саймак
9
Аджич
9
Кастанер
9
Кастанер
9
Аджич
30
23
23
30
Остались в запасе
Фейеноорд
Зволле
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Jasper Schendelaar
ВР
12
Chardi Landu
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
4
Симен Вут
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
12
Chardi Landu
ЦП
32
Elikia Mbinga
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
4
Симен Вут
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Фейеноорд - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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