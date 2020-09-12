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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фейеноорд
Зволле - Фейеноорд: обзор матча 12 сентября 2020
Зволле
12.09.2020, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
5'
С. Бергейс
68'
С. Бергейс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Фейеноорд
90'
Желтая карточка
Й. Торнстра
85'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
О. Кекчю
82'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Н. Йоргенсен
82'
Замена
Д. Джонстон
️️️️
Б. Ньивкоп
Желтая карточка
B. Van Polen
78'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Бергейс
Замена
М. Саймак
️️️️
К. Леманс
61'
Желтая карточка
С. Керстен
50'
Желтая карточка
D. Huiberts
16'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
М. Димерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Зволле
3
Юта Накаяма
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
6
Мустафа Саймак
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
34
Jarno Westerman
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-1-5
16
Цеттерер
3
Пал
4
Керстен
3
Лам
31
ван Вермескеркен
8
Леманс
8
29
ван Дуйнен
11
30
2
3-1-4-2
1
Бейлов
2
Гертрейда
5
Сенеси
5
Хапс
8
Фер
6
Кекчю
23
Бергейс
2
Ньивкоп
10
Димерс
14
Йоргенсен
30
Линссен
8
Леманс
6
Саймак
6
Саймак
8
Леманс
14
Йоргенсен
9
Боженик
9
Боженик
14
Йоргенсен
2
Ньивкоп
6
Джонстон
6
Джонстон
2
Ньивкоп
6
Кекчю
21
Торнстра
21
Торнстра
6
Кекчю
Остались в запасе
Зволле
Фейеноорд
3
Юта Накаяма
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
34
Jarno Westerman
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
Главный тренер
Яп Стам
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
22
Ник Марсман
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
3
Юта Накаяма
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
34
Jarno Westerman
ЦФ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
22
Ник Марсман
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Зволле - Фейеноорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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