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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фейеноорд
Зволле - Фейеноорд: обзор матча 08 октября 2023
Зволле
08.10.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
21'
С. Хименес
54'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Фейеноорд
84'
Замена
О. Лингр
️️️️
К. Тимбер
Замена
Н. Серрано
️️️️
О. Веланас
84'
76'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
К. Стенгс
76'
Замена
Т. Белен
️️️️
Б. Ньивкоп
Замена
A. Fontana
️️️️
D. Huiberts
69'
63'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Я. Минте
54'
ГОЛ! 0:2!
С. Хименес
Пас отдал
К. Тимбер
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
45'
+2
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Фейеноорд
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
3-2-5
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
10
Бурместер
7
Намли
23
18
Веланас
30
34
ван ден Берг
27
Веллиос
3-3-3-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Хартман
2
Ньивкоп
27
Виффер
23
Тимбер
14
Стенгс
11
Минте
14
Пайшао
29
Хименес
30
17
17
30
18
Веланас
22
Серрано
22
Серрано
18
Веланас
2
Ньивкоп
3
Белен
3
Белен
2
Ньивкоп
11
Минте
6
Зерруки
6
Зерруки
11
Минте
23
Тимбер
32
Лингр
32
Лингр
23
Тимбер
14
Стенгс
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Стенгс
Остались в запасе
Зволле
Фейеноорд
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
1
Микки ван Сас
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Зволле - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
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