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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фейеноорд
Зволле - Фейеноорд: обзор матча 18 марта 2018
Зволле
18.03.2018, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
3 : 4
Завершен
Фейеноорд
10'
Р. ван Перси
15'
Р. ван Перси
51'
К. Эль-Ахмади
78'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Фейеноорд
78'
ГОЛ! 0:4!
Т. Вилена
Пас отдал
С. Бергейс
59'
Желтая карточка
С. Бергейс
51'
ГОЛ! 0:3!
К. Эль-Ахмади
Пас отдал
Т. Вилена
15'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Ж. Бутьюс
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Бергейс
Начало матча
Статистика матча Зволле - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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