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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фейеноорд
Зволле - Фейеноорд: обзор матча 18 августа 2024
Зволле
18.08.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
1 : 5
Завершен
Фейеноорд
87'
Ф. Крастев
4'
И. Пайшао
46'
К. Стенгс
51'
Д. Ганцко
68'
С. Хименес
71'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Фейеноорд
ГОЛ! 1:5!
Ф. Крастев
87'
83'
Замена
А. Уэда
️️️️
А. Миламбо
72'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
К. Стенгс
71'
ГОЛ! 0:5!
С. Хименес
Пас отдал
К. Стенгс
68'
ГОЛ! 0:4!
С. Хименес
Пас отдал
Д. Захиэль
Замена
T. Gijselhart
️️️️
Н. Фихтингер
68'
64'
Замена
Г. Смал
️️️️
У. Буэно
64'
Замена
Д. Захиэль
️️️️
К. Тимбер
Замена
Д. Венте
️️️️
Т. Бейтинк
57'
Замена
K. de Rooij
️️️️
Д. Мбайо
57'
55'
Желтая карточка
Д. Ганцко
51'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ганцко
Пас отдал
К. Стенгс
Желтая карточка
Ф. Крастев
49'
46'
ГОЛ! 0:2!
К. Стенгс
Пас отдал
И. Пайшао
46'
Замена
Т. Белен
️️️️
Б. Ньивкоп
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Пайшао
Пас отдал
У. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
34
Дави ван ден Берг
(К)
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
3-3-2-2
1
5
Лутонда
34
Эль-Аззузи
3
Гарсия МакНалти
10
Крастев
34
Фихтингер
34
ван ден Берг
11
Мбайо
18
Веланас
29
Бейтинк
23
3-3-3-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Буэно
2
Ньивкоп
23
Тимбер
6
Зерруки
14
Стенгс
17
Миламбо
14
Пайшао
29
Хименес
34
Фихтингер
5
5
34
Фихтингер
11
Мбайо
22
22
11
Мбайо
29
Бейтинк
9
Венте
9
Венте
29
Бейтинк
3
Буэно
5
Смал
5
Смал
3
Буэно
2
Ньивкоп
3
Белен
3
Белен
2
Ньивкоп
23
Тимбер
8
Захиэль
8
Захиэль
23
Тимбер
14
Стенгс
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Стенгс
17
Миламбо
18
Уэда
18
Уэда
17
Миламбо
Остались в запасе
Зволле
Фейеноорд
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Зволле - Фейеноорд
1
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
399
546
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.46
2.83
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
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