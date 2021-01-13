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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Зволле
Фейеноорд - Зволле: обзор матча 13 января 2021
Фейеноорд
13.01.2021, среда, 23:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 0
Завершен
Зволле
64'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Зволле
88'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
П. Клемент
Замена
Й. Верманн
️️️️
Л. Фер
88'
80'
Замена
К. Леманс
️️️️
B. Van Polen
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
L. Pratto
75'
65'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
E. Reijnders
65'
Замена
И. Ферай
️️️️
М. ван Дуйнен
65'
Замена
D. Huiberts
️️️️
J. Drost
ГОЛ! 1:0!
Л. Синистерра
64'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Б. Линссен
46'
Замена
Р. Хапс
️️️️
М. Димерс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
12
Lucas Pratto
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Зволле
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
4-2-2-2
22
Марсман
3
Маласья
25
Спайич
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
8
Фер
10
Димерс
23
Бергейс
30
Линссен
12
3-2-1-4
16
Цеттерер
3
Накаяма
4
Керстен
3
Лам
31
ван Вермескеркен
3
Пал
24
Клемент
2
11
23
29
ван Дуйнен
10
Димерс
5
Хапс
5
Хапс
10
Димерс
8
Фер
59
Верманн
59
Верманн
8
Фер
12
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
12
30
Линссен
17
Синистерра
17
Синистерра
30
Линссен
24
Клемент
8
8
24
Клемент
11
30
30
11
23
7
Мисиджан
7
Мисиджан
23
2
8
Леманс
8
Леманс
2
29
ван Дуйнен
10
Ферай
10
Ферай
29
ван Дуйнен
Остались в запасе
Фейеноорд
Зволле
1
Тейн Трост
ВР
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
13
Рико Штридер
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
13
Рико Штридер
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Фейеноорд - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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