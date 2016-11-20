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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Зволле
Фейеноорд - Зволле: обзор матча 20 ноября 2016
Фейеноорд
20.11.2016, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
3 : 0
Завершен
Зволле
39'
Д. Кейт
71'
К. Эль-Ахмади
76'
Й. Торнстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Зволле
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
84'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Э. Элиа
79'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
К. Эль-Ахмади
79'
ГОЛ! 3:0!
Й. Торнстра
76'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Н. Йоргенсен
72'
ГОЛ! 2:0!
К. Эль-Ахмади
71'
45'
Замена
Р. Томас
️️️️
Б. Шенкевельд
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
39'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фейеноорд - Зволле
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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