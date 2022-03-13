Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фейеноорд
Зволле - Фейеноорд: обзор матча 13 марта 2022
Зволле
13.03.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 2
Завершен
Фейеноорд
45+2'
B. Van Polen
67'
Л. Синистерра
78'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Фейеноорд
Замена
M. de Waal
️️️️
M. van der Werff
85'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Т. ван дер Белт
85'
Замена
С. Тедич
️️️️
П. Клемент
80'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
Д. Андерсон
79'
79'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
С. Дессер
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Дессер
Желтая карточка
Ю. Накаяма
77'
Желтая карточка
M. van der Werff
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
Б. Линссен
65'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Л. Гертрейда
65'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Г. Тил
55'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Р. Нелсон
53'
Желтая карточка
О. Кекчю
ГОЛ! 1:0!
B. Van Polen
45'
+2
Замена
К. Пал
️️️️
У. Дарфалу
31'
Желтая карточка
Т. ван дер Белт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
2
Bram Van Polen
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
10
Max de Waal
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
3
Кеннет Пал
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
3-5
31
Лампру
34
де Вит
3
Накаяма
33
Андерсон
20
ван дер Белт
10
Редан
9
Дарфалу
24
Клемент
6
Саймак
4-1-1-3-1
1
Марсиано
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Нелсон
20
Тил
17
Синистерра
9
Дессер
0
10
10
0
20
ван дер Белт
9
Аджич
9
Аджич
20
ван дер Белт
9
Дарфалу
3
Пал
3
Пал
9
Дарфалу
33
Андерсон
9
Кастанер
9
Кастанер
33
Андерсон
24
Клемент
9
Тедич
9
Тедич
24
Клемент
9
Дессер
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
9
Дессер
20
Тил
21
Торнстра
21
Торнстра
20
Тил
17
Нелсон
10
Валемарк
10
Валемарк
17
Нелсон
2
Гертрейда
30
Линссен
30
Линссен
2
Гертрейда
Остались в запасе
Зволле
Фейеноорд
1
Jasper Schendelaar
ВР
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
4
Симен Вут
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
37
Ryan Koolwijk
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
4
Симен Вут
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Зволле - Фейеноорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
Новости команд
Все
Зволле
Фейеноорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+