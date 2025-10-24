В субботу, 25 октября, в 10-м туре нидерландской Эредивизи сыграют «Зволле» и НЕК Неймеген. Матч пройдет в Зволле, начало – в 22:00 (мск).

«Зволле»

Команда Генри ван дер Вегта находится на 15-й позиции, набрав 8 очков. «Зволле» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 9:17.

Последние результаты «Зволле»:

18.10.25 НАК – «Зволле» – 2:2;

09.10.25 «Херенвен» – «Зволле» – 4:1;

04.10.25 «Зволле» – ПСВ – 0:4.

НЕК Неймеген

НЕК набрал 14 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Дика Схредера добыли 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 25:17.

Предыдущие результаты НЕК в Эредивизи:

18.10.25 НЕК – «Твенте» – 3:3;

05.10.25 «Гоу Эхед Иглс» – НЕК – 1:1;

28.09.25 НЕК – АЗ «Алкмар» – 2:1.

Очные встречи

11.10.25 «Зволле» – НЕК – 0:1;

29.10.24 НЕК – «Зволле» – 4:3;

24.08.24 НЕК – «Зволле» – 1:0;

14.04.24 НЕК – «Зволле» – 2:2;

09.12.23 «Зволле» – НЕК – 1:3.

Прогноз на матч «Зволле» – НЕК

«Зволле» начал сезон с 2 побед, но в последующих 7 турах набрал лишь 2 очка. НЕК выглядит заметно сильнее – так, команда из Неймегена забила почти в 3 раза больше, чем будущий соперник.