Зволле - НЕК
25 окт. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
В субботу, 25 октября, в 10-м туре нидерландской Эредивизи сыграют «Зволле» и НЕК Неймеген. Матч пройдет в Зволле, начало – в 22:00 (мск).
«Зволле»
Команда Генри ван дер Вегта находится на 15-й позиции, набрав 8 очков. «Зволле» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 9:17.
Последние результаты «Зволле»:
- 18.10.25 НАК – «Зволле» – 2:2;
- 09.10.25 «Херенвен» – «Зволле» – 4:1;
- 04.10.25 «Зволле» – ПСВ – 0:4.
НЕК Неймеген
НЕК набрал 14 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Дика Схредера добыли 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 25:17.
Предыдущие результаты НЕК в Эредивизи:
- 18.10.25 НЕК – «Твенте» – 3:3;
- 05.10.25 «Гоу Эхед Иглс» – НЕК – 1:1;
- 28.09.25 НЕК – АЗ «Алкмар» – 2:1.
Очные встречи
- 11.10.25 «Зволле» – НЕК – 0:1;
- 29.10.24 НЕК – «Зволле» – 4:3;
- 24.08.24 НЕК – «Зволле» – 1:0;
- 14.04.24 НЕК – «Зволле» – 2:2;
- 09.12.23 «Зволле» – НЕК – 1:3.
Прогноз на матч «Зволле» – НЕК
«Зволле» начал сезон с 2 побед, но в последующих 7 турах набрал лишь 2 очка. НЕК выглядит заметно сильнее – так, команда из Неймегена забила почти в 3 раза больше, чем будущий соперник.
- Прогноз – П2 с кф. 2.07.
- Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 14.00.
