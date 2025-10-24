Введите ваш ник на сайте
«Зволле» – НЕК: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 2.07

24 октября 2025 13:49
Зволле - НЕК
25 окт. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
П2
Сделать ставку

В субботу, 25 октября, в 10-м туре нидерландской Эредивизи сыграют «Зволле» и НЕК Неймеген. Матч пройдет в Зволле, начало – в 22:00 (мск).

«Зволле»

Команда Генри ван дер Вегта находится на 15-й позиции, набрав 8 очков. «Зволле» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 9:17.

Последние результаты «Зволле»:

  • 18.10.25 НАК – «Зволле» – 2:2;
  • 09.10.25 «Херенвен» – «Зволле» – 4:1;
  • 04.10.25 «Зволле» – ПСВ – 0:4.

НЕК Неймеген

НЕК набрал 14 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Дика Схредера добыли 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 25:17.

Предыдущие результаты НЕК в Эредивизи:

  • 18.10.25 НЕК – «Твенте» – 3:3;
  • 05.10.25 «Гоу Эхед Иглс» – НЕК – 1:1;
  • 28.09.25 НЕК – АЗ «Алкмар» – 2:1.

Очные встречи

  • 11.10.25 «Зволле» – НЕК – 0:1;
  • 29.10.24 НЕК – «Зволле» – 4:3;
  • 24.08.24 НЕК – «Зволле» – 1:0;
  • 14.04.24 НЕК – «Зволле» – 2:2;
  • 09.12.23 «Зволле» – НЕК – 1:3.

Прогноз на матч «Зволле» – НЕК

«Зволле» начал сезон с 2 побед, но в последующих 7 турах набрал лишь 2 очка. НЕК выглядит заметно сильнее – так, команда из Неймегена забила почти в 3 раза больше, чем будущий соперник.

  • Прогноз – П2 с кф. 2.07.
  • Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 14.00.

2.07
П2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие НЕК Зволле
