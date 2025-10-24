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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Зволле
Новости
€ 13 млн
Зволле - новости команды
Зволле
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
MAC3ПАРК
Сайт:
http://https://peczwolle.nl/
Тренер:
Джонни Янсен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
«Зволле» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.53
12 марта
«Зволле» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.52
28 февраля
«Утрехт» – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
21 февраля
«Херенвен» – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.58
14 февраля
«Зволле» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
6 февраля
«Зволле» – НЕК: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 2.07
2025.10.24 13:25
НАК Бреда – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.60
2025.10.17 14:51
«Зволле» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.10.03 11:05
«Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.20 11:01
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Прогноз на точный счет матча «Виллем II» – «Зволле»: Эредивизи, 14 мая 2025
2025.05.13 12:00
Прогноз на точный счет матча «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс»: Эредивизи, 11 мая 2025
2025.05.10 16:16
Прогноз на точный счет матча «НАК» – «Зволле»: Эредивизи, 4 мая 2025
2025.05.03 12:15
«Фейеноорд» – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.24 09:19
ПСВ – АЗ Алкмаар: прогноз на матч 29 тура Эредивизи, 6 апреля
2024.04.06 10:10
ПСВ забил семь голов в выездном матче Эредивизие, экс-форвард «Барселоны» оформил хет-трик
2024.02.25 00:26
Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
2023.03.04 12:26
Гетце забил дебютный гол за ПСВ
2020.10.18 22:15
Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут
2019.11.01 22:48
3
Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу
2019.08.16 22:58
6
Фото
«Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга
2019.06.27 13:15
1
Новичок «Краснодара» Намли создал больше всех моментов в Эредивизие среди игроков не из команд первой тройки
2019.05.22 15:19
1
Намли перешел из «Зволле» в «Краснодар»
2019.05.22 14:20
19
«Краснодар» может подписать хавбека «Зволле» Намли
2019.05.22 01:07
3
Фото
Матч чемпионата Голландии перенесли из-за сильной грозы
2019.04.25 10:14
1
Эредивизие. «Витесс» в меньшинстве разгромил «Зволле». Команда Слуцкого идет шестой в таблице
2019.04.21 01:12
2
Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
2019.01.21 18:25
1
2
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