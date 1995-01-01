Матч чемпионата Голландии перенесли из-за сильной грозы

Матч 32-го тура чемпионата Голландии между «Зволле» и «Гронингеном» не был доигран в связи с погодными условиями.
Арбитр Мартин ван ден Керкоф остановил встречу на 56-й минуте из-за сильной грозы. Судья посчитал, что стихия угрожает жизни и здоровью всех, кто находится на стадионе.
Матч будет доигран в понедельник, 29 апреля. До паузы «Гронинген» обыгрывал «Зволле» со счетом 2:1.
Speeldatum restant PEC Zwolle – FC Groningen bekend: https://t.co/mrmKQi2fde #pecgro #peczwolle pic.twitter.com/LC7JUOW8gr— PEC Zwolle (@PECZwolle) 24 апреля 2019 г.