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    Матч чемпионата Голландии перенесли из-за сильной грозы

    Матч 32-го тура чемпионата Голландии между «Зволле» и «Гронингеном» не был доигран в связи с погодными условиями.

    Арбитр Мартин ван ден Керкоф остановил встречу на 56-й минуте из-за сильной грозы. Судья посчитал, что стихия угрожает жизни и здоровью всех, кто находится на стадионе.

    Матч будет доигран в понедельник, 29 апреля. До паузы «Гронинген» обыгрывал «Зволле» со счетом 2:1.

    Источник: Официальный сайт «Зволле»

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