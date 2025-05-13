14 мая на стадионе «Конинг Виллем II» состоится матч 33-го тура Эредивизи между «Виллем II» и «Зволле». Ожидается, что «Зволле», находясь в лучшей форме, будет фаворитом встречи. «Виллем II» уже долго не может выиграть и находится на грани вылета, в то время как «Зволле» будет бороться за повышение своей позиции в таблице.

«Виллем II»

«Виллем II» переживает сложный сезон. Команда не может выиграть в 15 последних матчах, что указывает на сильные проблемы как в атаке, так и в защите. На данный момент «Виллем II» занимает 16-е место с 25 очками, и их лучшим бомбардиром является Кян Васен, который забил 6 голов в 26 матчах. В последних играх команда забивает в среднем 0.80 гола за игру, но при этом пропускает 1.80 гола за игру, что ставит под сомнение их способность бороться с более сильными соперниками. Проблемы с обороной продолжаются, и команда пропускает в каждом из своих последних матчей.

«Зволле»

«Зволле» имеет более стабильные результаты в последнее время, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. На данный момент команда занимает 14-е место с 35 очками. Лучший бомбардир команды – Дилан Венте, который забил 14 голов в 31 матче. В последних играх «Зволле» забивает в среднем 1.40 гола за игру, однако также пропускает 1.80 гола за игру. Несмотря на проблемы в обороне, команда продолжает показывать хорошую результативность, забивая в большинстве матчей.

Факты о командах

«Виллем II»

В последних 5 играх Виллем II забивает в среднем 0.80 гола за игру.

В последних 5 играх Виллем II пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Виллем II не выигрывает в 15 последних матчах.

В последних 5 играх Виллем II забивает 4 гола.

«Зволле»

В последних 5 играх Зволле забивает в среднем 1.40 гола за игру.

В последних 5 играх Зволле пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Зволле не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Зволле забивает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи 37% (7) 16% (3) 47% (9) 17 Забитых мячей 21 0.89 В среднем за матч 1.11 3:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:3 Нидерланды. Эредивизие, 16 тур Зволле 0 : 1 Виллем II Голландия. Эредивизие, 19 тур Зволле 2 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 3 тур Виллем II 1 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 18 тур Виллем II 1 : 3 Зволле Голландия. Эредивизие, 6 тур Зволле 0 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 20 тур Виллем II 0 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 1 тур Зволле 1 : 3 Виллем II Голландия. Эредивизие, 30 тур Виллем II 2 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 12 тур Зволле 2 : 3 Виллем II Голландия. Эредивизие, 33 тур Зволле 0 : 1 Виллем II Голландия. Эредивизие, 17 тур Виллем II 2 : 3 Зволле Голландия. Эредивизие, 26 тур Виллем II 2 : 0 Зволле Голландия. Эредивизие, 16 тур Зволле 0 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 28 тур Зволле 4 : 1 Виллем II Голландия. Эредивизие, 8 тур Виллем II 0 : 1 Зволле Голландия. Эредивизие, 29 тур Зволле 1 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 16 тур Виллем II 0 : 1 Зволле Голландия. Эредивизие, 25 тур Зволле 2 : 0 Виллем II Голландия. Эредивизие, 7 тур Виллем II 0 : 1 Зволле

Прогноз на матч «Виллем II» – «Зволле»

«Зволле» имеет хорошие шансы на победу, учитывая текущую форму команды и проблемы «Виллем II» в атаке и защите. Однако, несмотря на слабую оборону «Виллем II», они имеют возможность забить хотя бы один гол. «Зволле» будет доминировать на поле, но команда «Виллем II» вряд ли сдастся без боя, особенно дома. Мы прогнозируем, что «Зволле» одержит победу с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки: